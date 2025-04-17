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Японія однією з перших спробувала домовитися зі США про мита. Однак результатів поки що немає
08:54 17.04.2025 |
Між США та Японією відбулися переговори щодо мита з метою якнайшвидшого досягнення угоди щодо його скасування. Однак результатів поки що немає.
Про це заявив міністр економічного розвитку Японії Рьосей Аказава, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Reuters.
Як пише ЗМІ, Аказава зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, після чого провів торговельні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і торговим представником Джеймісоном Гріром.
Переговори не призвели до негайного скасування мит, проте ведеться підготовка до другого раунду переговорів, який відбудеться наприкінці квітня.
Аказава утримався від коментарів, чи обговорювали питання безпеки та нетарифні бар'єри, однак сказав, що обидві сторони налаштовані продовжувати переговори.
Він додав, що дата наступної зустрічі поки що не визначена, але Вашингтон, найімовірніше, має намір укласти угоду до закінчення 90% відстрочки "взаємних мит".
Водночас сам Трамп заявив у соцмережах, що учасники переговорів домоглися "великого прогресу".
"Велика частина тільки зустрітися з японською делегацією з торгівлі. Великий прогрес!", написав він у соцмережі Truth Social після зустрічі.
Мита США проти Японії
Зазначимо, що Японія стала однією з перших країн, які офіційно почали переговори про скасування мит.
Незважаючи на неодноразові прохання Токіо надати звільнення, Трамп уже запровадив 25% мито на сталь, алюміній і автомобілі.
Також глава Білого дому ввів вищезгадані "взаємні мита" для торговельних партнерів США, перш ніж призупинити їх на 90 днів. Спочатку на Японію було накладено 24% мито, але після відстрочки базовий тариф у розмірі 10% залишається чинним.
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