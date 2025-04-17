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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Fitch погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2025 р. до менш ніж 2%
08:45 17.04.2025 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings випустило позачергове оновлення свого щоквартального макропрогнозу для світової економіки (Global Economic Outlook, GEO), погіршивши прогнози на тлі ескалації зовнішньоторговельної напруженості.
Прогноз зростання світового ВВП погіршили на 0,4 відсоткового пункту порівняно з березневою оцінкою, до менш як 2%. У пресрелізі Fitch зазначено, що це найгірший результат для глобальної економіки з 2009 року, без урахування періоду пандемії коронавірусу.
Оцінку зростання ВВП США і Китаю погіршено на 0,5 в.п. - до 1,2% і менше 4% відповідно. Одночасно в Штатах, як очікується, зростання буде поступово сповільнюватися і досягне всього 0,4% в річному виразі в четвертому кварталі. Зростання китайської економіки буде нижчим за 4% і 2026 року.
Економіка єврозони, як очікується, зросте "суттєво повільніше", ніж на 1%.
Крім того, аналітики Fitch знизили прогноз цін на нафту марки Brent на поточний рік на $5, до $65 за барель.
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