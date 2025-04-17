У Словаччині ухвалили суперечливий закон про нагляд за НУО

Парламент Словаччини у середу, 16 квітня, ухвалив суперечливий закон, який посилює нагляд за неурядовими організаціями (НУО), зокрема, вимагає від них розкривати джерела фінансування та імена основних донорів, пише dpa.

Відповідний законопроєкт був розроблений урядом прем'єр-міністра Роберта Фіцо і позиціонувався як крок до більшої прозорості.

Однак критики кажуть, що закон насправді розроблено для залякування представників громадянського суспільства та придушення "інакомислення". Вони побоюються, що ці зміни можуть негативно вплинути на наглядові організації та правозахисні групи, пише агентство dpa.\

Протести проти "російського" закону

Останніми тижнями у Словаччині проходили багатотисячні протести проти цього законопроєкту, найбільші з яких організовувала група "Мир Україні".

"Словаччина поступово залишає цивілізовану Європу, тому що Роберт Фіцо вирішив правити, як Путін - без критики і без стримувань", - наголошували в групі.

Опозиція назвала цей закон "російським", посилаючись на аналогічне законодавство в Росії, яке суворо обмежує діяльність НУО. Гасло "Ні російському закону!" стало одним із чільних на протестах.

Фіцо відкидав ці звинувачення і звинувачував протестувальників у "поширенні брехні".

У фінальну редакцію закону внесли правки

Як зазначає dpa, тиск громадськості все ж приніс певні результати. Перед остаточним голосуванням з закону вилучили окремі найбільш суперечливі формулювання, зокрема пропозицію позначити НУО як "лобістські групи".

Якщо президент країни Пітер Пеллегріні не накладе вето, то закон, як очікується, набуде чинності 1 червня.