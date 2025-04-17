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Іран близький до створення ядерної зброї - МАГАТЕ
23:53 16.04.2025 |
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив що Іран "не далекий" від того, щоб виготовити власну ядерну зброю, пише AFP.
"Це схоже на пазл. У них є шматочки, і одного разу вони зможуть їх зібрати. До цього ще необхідно пройти певний шлях. Але вони вже не так далеко, це треба визнати", - сказав він в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, опублікованому в середу, 16 квітня.
Гроссі зауважив, що Ірану "недостатньо сказати міжнародному співтовариству", що в нього немає ядерної зброї, щоб йому повірили. "Ми повинні мати можливість перевірити", - наголосив він.
В останньому звіті МАГАТЕ йшлося, що Іран мав приблизно 274,8 кілограма урану, збагаченого до 60 відсотків. Для створення ядерної зброї потрібне збагачення до 90 відсотків.
ЗМІ: США і Іран проведуть новий раунд перемовин 19 квітня
Ця заява голови МАГАТЕ пролунала незадовго до його візиту в Іран. В середу він прибув до Тегерану, де має зустрітися в міністром закордонних справ країни Аббасом Арагчі та головою Організації з атомної енергії Ірану Мохаммадом Есламі.
А вже цієї суботи, 19 квітня, за даними західних й іранських ЗМІ, в Римі має відбутися новий раунд перемовин між представниками США і Ірану. Втім, офіційно ця інформація ще не була підтверджена.
Перший раунд непрямих переговорів, який пройшов минулого тижня в Омані, обидві сторони назвали "конструктивним". Іран на них представляв Арагчі, а США - спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф.
Дискусії довкола іранської ядерної програми
Питання наявності в Ірану збагаченого урану, який в перспективі може бути використаний для створення ядерної зброї, є одним з ключових під час цих перемовин.
Напередодні Віткофф заявив, що потенційні домовленості з Іраном повинні передбачати повну відмову Тегерана від збагачення урану для створення ядерної зброї. Крім того, за даними ЗМІ, Вашингтон хоче, щоб Іран передав вже наявний високозбагачений уран третій країні.
У середу Арагчі зазначив, що збагачення урану в рамках його ядерної програми країни "не підлягає обговоренню". "Ми готові зміцнювати довіру у відповідь на можливі занепокоєння, але питання збагачення не підлягає обговоренню", - наголосив він.
Іранський міністр також вказав на суперечливість тез, що лунають від представників адміністрації Дональда Трампа і зауважив, що "справжні думки американців ми дізнаємося під час переговорів".
Арагчі сподівається почати переговори про рамки можливої угоди, але для цього, за його словами, потрібна "конструктивна позиція" Сполучених Штатів.
Арагчі їде в Росію
У четвер, 17 квітня, голова МЗС Ірану відвідає Росію, де, зокрема, планує обговорити і перемовини зі США. Він також заявив, що передасть президенту РФ Володимиру Путіну письмове послання від духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
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