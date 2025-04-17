Іран готовий обговорити «занепокоєння» США, але не відмову від збагачення урану – МЗС

Тегеран готовий зменшити занепокоєння Сполучених Штатів щодо своєї ядерної програми, але відмова від збагачення урану не розглядається, заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі журналістам 16 квітня.

За словами Аракчі, іранська програма зі збагачення є «реальним, вирішеним питанням».

«Ми готові зміцнювати довіру у відповідь на можливі занепокоєння, але принцип збагачення не підлягає обговоренню», - сказав він за кілька днів до другого раунду переговорів зі Сполученими Штатами.

Переговори щодо іранської ядерної програми мають продовжитися 19 квітня. Державна телекомпанія Ірану повідомила, що зустріч відбудеться в столиці Італії Римі, а не в Омані, як вважалося раніше.

Коментарі Аракчі стали відповіддю на заяву спеціального посланника США Стіва Віткоффа 15 квітня про те, що Іран «повинен зупинити та ліквідувати свою програму з ядерного збагачення та створення зброї».

При цьому за кілька годин до цього Віткофф сказав каналу Fox News, що адміністрація Дональда Трампа прагне обмежити збагачення урану в Ірані на рівні 3,67 відсотка. Це межа, встановлена в ядерній угоді 2015 року, яку Трамп скасував у 2018 році.

«Іран не повинен володіти ядерною зброєю, і він не повинен збагачувати уран понад 3,67 відсотка», - сказав Віткофф.

Ймовірно, більш жорстку заяву він зробив після негативної реакції в соціальних мережах, коли адміністрацію Трампа звинуватили в повторенні угоди 2015 року, офіційно відомої як Спільний комплексний план дій (JCPOA).

Аракчі, який поїде до Москви 17 квітня, зазначив, що Віткофф зробив «різні коментарі» після завершення першого раунду переговорів, але додав, що «справжня позиція Вашингтона має бути з'ясована за столом переговорів».

Трамп чітко дав зрозуміти, що Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю, але він не прокоментував, чи передбачає це обмеження ядерної програми Ірану чи її повний демонтаж. Тим часом його адміністрація надсилає неоднозначні повідомлення.

Цитуючи неназваного американського чиновника, видання Axios 16 квітня пояснило відсутність ясності в комунікації поточними внутрішніми дискусіями:

«Політика щодо Ірану не дуже зрозуміла головним чином тому, що вона все ще з'ясовується. Це складно, тому що це дуже політично заряджене питання».

Тегеран і Вашингтон провели перший раунд ядерних переговорів на вихідних в Омані, після чого обидві сторони заявили, що переговори були «позитивними» і «конструктивними».

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Іран наполягає, що його ядерна програма є мирною, і хоче угоди, яка приведе до скасування санкцій, що шкодять його економіці.