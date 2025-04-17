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США оголосили санкції проти нафтопереробного заводу в Китаї
23:48 16.04.2025 |
Держдеп США оголосив про введення санкцій щодо нафтопереробного заводу в Китаї за закуплену в Ірану нафту.
Про це Державний департамент США повідомив у середу, пише "Європейська правда".
"Сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти Shandong Shengxing Chemical Co, Ltd, розташованого в Китаї невеликого незалежного нафтопереробного заводу, за купівлю іранської нафти на суму понад мільярд доларів", - заявили у Держдепі США.
Президент Трамп, додали у відомстві, має намір звести до нуля нелегальний експорт іранської нафти, в тому числі до Китаю.
Сполучені Штати також вводять санкції проти кількох компаній і суден, причетних до сприяння постачанню іранської нафти до Китаю в рамках "тіньового флоту" Ірану, додали у Держдепі.
"Оскільки Іран прагне отримувати доходи від продажу нафти для фінансування своєї дестабілізаційної діяльності, Сполучені Штати притягнуть до відповідальності як Іран, так і всіх його партнерів, які ухиляються від санкцій", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США 13 березня оголосило про черговий пакет санкцій проти нафтового сектора Ірану, включно з компаніями та суднами, повʼязаними з його "тіньовим флотом".
Між тим, за даними ЗМІ, Іран домагається пом'якшення санкцій в рамках "ядерних переговорів" зі США.
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