Штат США подасть на Трампа до суду через мита

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і генеральний прокурор Роб Бонта оголосили в середу про плани подати в суд на адміністрацію Трампа, оскаржуючи повноваження президента запроваджувати тарифи, які, як вони стверджують, завдадуть "негайної і непоправної шкоди" штату.

Про це пише видання The Hill, повідомляє "Європейська правда".

У позові, який, як очікується, буде подано до Окружного суду Північного округу Каліфорнії, вони стверджують, що президент не має повноважень запроваджувати високі тарифи через закон про міжнародні економічні надзвичайні повноваження.

Вони заявляють, що тарифи порушили ланцюги поставок, збільшили витрати для каліфорнійців і завдали шкоди економіці штату.

"Незаконні тарифи президента Трампа сіють хаос у каліфорнійських сім'ях, бізнесі та нашій економіці, підвищуючи ціни та загрожуючи робочим місцям", - сказав Ньюсом у своїй заяві.

"Ми стоїмо на захисті американських сімей, які не можуть дозволити хаосу продовжуватися", - додав він.

Трамп і його союзники рішуче відстоювали свою торговельну політику, стверджуючи, що мита призведуть до відродження виробництва в США і допоможуть скоротити дефіцит бюджету.

Президент запровадив 25-відсоткові тарифи проти Канади та Мексики, найбільших торговельних партнерів США, стверджуючи, що сусіди США не роблять достатньо для стримування потоку нелегальних наркотиків до країни.

Він також нещодавно запровадив 10-відсотковий базовий тариф майже на весь імпорт і оголосив ще вищі мита для багатьох країн - хоча більшість з них наразі перебувають на паузі, за винятком Китаю, який наразі обкладається 145-відсотковим митом.