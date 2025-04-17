Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 02:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Штат США подасть на Трампа до суду через мита
23:46 16.04.2025 |
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і генеральний прокурор Роб Бонта оголосили в середу про плани подати в суд на адміністрацію Трампа, оскаржуючи повноваження президента запроваджувати тарифи, які, як вони стверджують, завдадуть "негайної і непоправної шкоди" штату.
Про це пише видання The Hill, повідомляє "Європейська правда".
У позові, який, як очікується, буде подано до Окружного суду Північного округу Каліфорнії, вони стверджують, що президент не має повноважень запроваджувати високі тарифи через закон про міжнародні економічні надзвичайні повноваження.
Вони заявляють, що тарифи порушили ланцюги поставок, збільшили витрати для каліфорнійців і завдали шкоди економіці штату.
"Незаконні тарифи президента Трампа сіють хаос у каліфорнійських сім'ях, бізнесі та нашій економіці, підвищуючи ціни та загрожуючи робочим місцям", - сказав Ньюсом у своїй заяві.
"Ми стоїмо на захисті американських сімей, які не можуть дозволити хаосу продовжуватися", - додав він.
Трамп і його союзники рішуче відстоювали свою торговельну політику, стверджуючи, що мита призведуть до відродження виробництва в США і допоможуть скоротити дефіцит бюджету.
Президент запровадив 25-відсоткові тарифи проти Канади та Мексики, найбільших торговельних партнерів США, стверджуючи, що сусіди США не роблять достатньо для стримування потоку нелегальних наркотиків до країни.
Він також нещодавно запровадив 10-відсотковий базовий тариф майже на весь імпорт і оголосив ще вищі мита для багатьох країн - хоча більшість з них наразі перебувають на паузі, за винятком Китаю, який наразі обкладається 145-відсотковим митом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
|ЗМІ: США пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра
|У Міненерго кажуть, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо реакторів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|У Словаччині ухвалили суперечливий закон про нагляд за НУО
|Іран близький до створення ядерної зброї - МАГАТЕ
|Іран готовий обговорити «занепокоєння» США, але не відмову від збагачення урану – МЗС
|США оголосили санкції проти нафтопереробного заводу в Китаї
|Штат США подасть на Трампа до суду через мита
|WSJ: Трамп «озолочує» Білий дім – робить його схожим на Мар-а-Лаго
Бізнес
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA