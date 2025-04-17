WSJ: Трамп «озолочує» Білий дім – робить його схожим на Мар-а-Лаго

Напередодні Різдва у Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп у вільний від роботи став "артдиректором" Білого дому, додаючи золотих відтінків у кожен його куточок.

Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

В останні тижні Трамп "озолотив" частини Білого дому, зробивши найвідомішу у світі резиденцію більше схожою на Мар-а-Лаго, особистий маєток Трампа у Флориді.

Для допомоги у редизайні в Білому домі Трамп залучив людину, яку один з його радників назвав "золотим хлопцем" президента. Джон Ікарт працював над проєктами в Мар-а-Лаго та допоміг додати до Овального кабінету золоті елементи, виготовлені на замовлення, в тому числі позолочене різьблення на каміні та ліпнину, повідомили представники адміністрації.

"Це золотий офіс для золотого століття", - прокоментувала речниця Білого дому Керолайн Левітт в електронному листі.

Ті, хто відвідував Мар-а-Лаго, кажуть, що золоті штрихи в Білому домі виглядають знайомими. Клуб у Флориді потопає в золоті, цим кольором вкриті майже всі стелі, стіни, рамки для картин і письмові столи. Оригінальний дизайнер Мар-а-Лаго, Джозеф Урбан, розробляв оперні декорації і черпав натхнення в грандіозних палацах Європи.

Представники адміністрації заявили, що Трамп особисто контролював встановлення золотого різьблення на каміні в Овальному кабінеті. Він також привіз золотих херувимів з Мар-а-Лаго.

Нині сім золотих ваз і урн прикрашають камінну полицю в Білому домі. За часів адміністрації Байдена і першої адміністрації Трампа її прикрашали рослини.

За словами одного з недавніх відвідувачів, президент прикріпив золотий герб Трампа над дверима, що ведуть до Білого дому з колонади. На приставних столиках стоять золоті підставки з ім'ям Трампа. На столі в його приватній їдальні поруч з Овальним кабінетом також є золоті деталі.

Трамп також запросив експертів, щоб дізнатися, чи зможе він замінити люстру в Овальному кабінеті, сказали представники адміністрації. Але люстра, яку пропонував повісити Трамп, була занадто важкою для тієї частини стелі, яку вони досліджували.

А минулого місяця урядове видавництво, яке друкує офіційні президентські портрети, отримало незвичний запит від Білого дому: президент Трамп хотів, щоб його портрет мерехтів.

За словами представника адміністрації, Білий дім попросив надрукувати портрет Трампа разом із портретом віцепрезидента Джей Ді Венса із золотистою рамкою, яка б відбивала світло. Передрук вимагав золотистих чорнил і спеціалізованого принтера. Це затримало завершення роботи над портретами, деякі з яких вже були надруковані з більш стриманою білою рамкою, як зазначено у внутрішньому урядовому документі.

Любов Трампа до золота настільки відома, що іноземні високопосадовці дарували йому відповідні подарунки. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу подарував Трампу золотий пейджер, натякаючи на атаку Ізраїлю на "Хезболлу". А прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба привіз Трампу золотий самурайський шолом під час візиту в лютому.

За словами колишніх посадовців адміністрації, під час свого терміну Трамп не виявляв особливого інтересу до перепланування Білого дому, лише змінив картини в Овальному кабінеті і встановив кілька нових прапорів. Але представники адміністрації кажуть, що зараз Трамп налаштований серйозно.