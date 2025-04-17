Трамп продовжив на рік заборону на приймання в американських портах суден з Росії

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік заборону на прийом в американських портах суден, які ходять під російським прапором або іншим чином пов'язані з РФ.

" Політика та дії уряду Російської Федерації продовжують становити надзвичайну ситуацію національного масштабу через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів (...), тому я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та викладених у прокламації 10371 надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та руху пов'язаних з Росією суден у портах Сполучених Штатів", - йдеться у розміщеному у Федеральному реєстрі США документі Білого дому.

У документі підкреслюється, що надзвичайний стан щодо РФ було ухвалено 21 квітня 2022 року за адміністрації експрезидента США Джо Байдена. Також в указі йдеться про те, що політика і дії уряду Росії продовжують становити загрозу національній безпеці США.

Зазначено, що документ підписано 15 квітня 2025р.

На сторінці документу сказано, що "цей документ не опублікований. Вихід запланований на 17.04.2025. Після публікації він буде доступний на цій сторінці в офіційній формі. До того часу ви можете завантажити неопубліковану PDF-версію".

21 квітня 2022 року тодішній президент США Джо Байден заявив, що пов'язаним із Росією суднам буде заборонено заходити в американські порти. "Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, пов'язаним із Росією, не зможе зайти в порт США, підійти до наших берегів", - сказав тоді американський президент.

Згодом цю заборону продовжували, зокрема в 2024 р.