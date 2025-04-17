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АНАЛІТИКА

CОТ: невизначеність через мита Трампа загрожує світу «серйозними негативними наслідками»

 

У Світовій організації торгівлі очікують, що невизначеність через мита президента США Дональда Трампа загрожує «серйозними негативними наслідками» для світу.

«Я дуже стурбована невизначеністю навколо торговельної політики, включаючи протистояння між США та Китаєм. Нещодавня деескалація тарифної напруженості тимчасово послабила певний тиск на світову торгівлю», - сказала журналістам голова СОТ Нгозі Оконджо-Івеала, додавши, що організація очікує скорочення обсягів торгівлі між Сполученими Штатами та Китаєм на колосальні 81 відсоток.

Але, за її словами, тривала невизначеність загрожує стати «гальмом для глобального зростання, що матиме серйозні негативні наслідки для світу, зокрема для найбільш вразливих економік».

У СОТ очікують, що порушення торгівлі між США та Китаєм призведе до значного перенаправлення торгівлі, викликаючи занепокоєння серед третіх ринків щодо посилення конкуренції з боку Китаю. Очікується, що експорт китайських товарів зросте на 4-9% у всіх регіонах за межами Північної Америки, оскільки торгівля буде перенаправлена.

Після повернення на посаду президента США Дональд Трамп ввів 10% мито на імпорт товарів з більшості країн світу, а також 25% мито на сталь, алюміній і автомобілі.

Також Трамп різко змінив тарифи для десятків країн, він посилив торговельну війну з Китаєм, встановивши 145% мито на китайські товари, тоді як Пекін відповів 125% митом на ці дії Вашингтона.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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