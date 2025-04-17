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АНАЛІТИКА

Рубіо оголосив про закриття центру, який боровся з іноземною дезінформацією

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відділ Держдепу щодо боротьби з іноземним інформаційним втручанням при Держдепартаменті закривають.

«За останнє десятиліття американців обмовляли, звільняли, звинувачували та навіть ув'язнювали лише за те, що вони висловлювали свою думку. Це закінчується сьогодні», -написав він у соцмережі Х.

Рубіо, оголошуючи про закриття Відділу Держдепу щодо боротьби з іноземним інформаційним втручанням (R/FIMI) - раніше відомого як Глобальний центр взаємодії (GEC), заявив, що відділ обходився в понад 50 мільйонів доларів на рік

«(Цей офіс) витрачав мільйони доларів на те, щоб активно стишувати та цензурувати голоси американців, яким вони мали служити. Це суперечить тим самим принципам, які ми повинні відстоювати, і неможливо уявити, щоб це відбувалося в Америці», - заявив державний секретар.

GEC закрили у грудні 2024 року. Центр зазнав критики з боку кількох республіканців, які стверджували, що він наполягав на цензурі американців. Замість GEC cтворили R/FIMI.

За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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