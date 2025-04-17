Трамп заборонив Пентагону розкривати Маску секретну інформацію про Китай - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп був обурений, коли дізнався про запланований надсекретний брифінг у Пентагоні щодо Китаю за участі Ілона Маска, та розпорядився скасувати його - після того, як інформація про брифінг потрапила у ЗМІ.

Про це пише в середу американське видання Axios із посиланням на джерело в адміністрації, передає Укрінформ.

«Якого біса Ілон там робить? Переконайтеся, що він туди не поїде», - обурювався Трамп, коли дізнався про те, що в Міністерстві оборони чекають Маска для ознайомлення із секретною інформацією.

Першим про можливість надання Ілону Маску надсекретної інформації написало 20 березня видання NYT. При цьому газета зазначила, що наміри передбачали представлення мільярдеру подробиць плану США з протидії Китаю в разі воєнного конфлікту між двома країнами.

Після того, як інформація з'явилася у ЗМІ, чинний міністр оборони Піт Гегсет відсторонив двох високопосадовців Пентагону в рамках розслідування про цей витік. Сам президент США ввечері того ж дня зробив допис у своїй соцмережі Truth Social, назвавши NYT «фейковими новинами» та заявивши, що про Китай навіть не планували обговорювати.

Тим часом, видання Axios зазначає, що Маск дратував деяких посадовців в адміністрації Трампа своєю постійною присутністю в Білому домі, безладними публікаціями в соцмережах, а також тактикою випалювання землі в діяльності його Департаменту ефективності уряду. Тим не менше, він продовжував влаштовувати Дональда Трампа.

«Президент все ще дуже любить Ілона, але існують певні червоні лінії. У Ілона багато бізнесу в Китаї, і він має там гарні зв'язки, тож цей брифінг був просто неправильним», - розповів виданню високопоставлений чиновник адміністрації.

Трамп також заявив, що не допустить конфлікту бізнес-інтересів у випадку з Маском під час його роботи в DOGE. Хоча критики сумніваються в його щирості, зазначає видання.

Пізніше стало відомо, що Маск все ж був присутній на брифінгу в Пентагоні з Гегсетом 21 березня. Але Китай тоді не обговорювався.