Фінансові новини
- |
- 17.04.25
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канадських викладачів закликають утриматися від подорожей до США
23:01 16.04.2025 |
Академічних працівників закладів вищої освіти Канади закликають по змозі утриматися від подорожей до США через можливі проблеми на кордоні.
З такою рекомендацією виступила профспілкова організація "Канадська асоціація викладачів університетів" (CAUT), повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З огляду на швидку зміну політичного ландшафту в Сполучених Штатах й інформацію про те, що люди стикаються з труднощами при перетині кордону, CAUT наполегливо рекомендує академічному персоналу їздити до США лише в разі крайньої потреби", - йдеться у рекомендації.
У CAUT закликають звернути особливу увагу на цю рекомендацію викладачам, які нещодавно негативно висловлювалися стосовно чинної адміністрації США та її підходів, а також тим, чиї дослідження можуть бути розцінені як такі, що суперечать позиції нинішньої адміністрації США.
Також слід зважити всі ризики трансгендерним людям і громадянам або резидентам країн, з якими США "мають напружені дипломатичні відносини".
"Академікам варто ретельно зважити, яку інформацію вони мають на своїх електронних пристроях під час перетину кордону, і вживати заходів для захисту конфіденційної інформації", - наголосили у профспілці.
Як повідомлялося, відносини між Канадою та США значно погіршилися цього року через розпочату Дональдом Трампом торговельну війну. У відповідь на 25% американські мита на канадський імпорт Оттава запровадила дзеркальні мита на американські товари вартістю більше 40 млрд дол. США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
|ЗМІ: США пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра
|У Міненерго кажуть, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо реакторів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|У Словаччині ухвалили суперечливий закон про нагляд за НУО
|Іран близький до створення ядерної зброї - МАГАТЕ
|Іран готовий обговорити «занепокоєння» США, але не відмову від збагачення урану – МЗС
|США оголосили санкції проти нафтопереробного заводу в Китаї
|Штат США подасть на Трампа до суду через мита
|WSJ: Трамп «озолочує» Білий дім – робить його схожим на Мар-а-Лаго
Бізнес
|AMD вже отримала перші робочі 2-нм чипи Zen 6, до комерційного запуску лишаються місяці
|Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA