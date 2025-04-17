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АНАЛІТИКА

Канадських викладачів закликають утриматися від подорожей до США

 

Академічних працівників закладів вищої освіти Канади закликають по змозі утриматися від подорожей до США через можливі проблеми на кордоні.

З такою рекомендацією виступила профспілкова організація "Канадська асоціація викладачів університетів" (CAUT), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З огляду на швидку зміну політичного ландшафту в Сполучених Штатах й інформацію про те, що люди стикаються з труднощами при перетині кордону, CAUT наполегливо рекомендує академічному персоналу їздити до США лише в разі крайньої потреби", - йдеться у рекомендації.

У CAUT закликають звернути особливу увагу на цю рекомендацію викладачам, які нещодавно негативно висловлювалися стосовно чинної адміністрації США та її підходів, а також тим, чиї дослідження можуть бути розцінені як такі, що суперечать позиції нинішньої адміністрації США.

Також слід зважити всі ризики трансгендерним людям і громадянам або резидентам країн, з якими США "мають напружені дипломатичні відносини".

"Академікам варто ретельно зважити, яку інформацію вони мають на своїх електронних пристроях під час перетину кордону, і вживати заходів для захисту конфіденційної інформації", - наголосили у профспілці.

Як повідомлялося, відносини між Канадою та США значно погіршилися цього року через розпочату Дональдом Трампом торговельну війну. У відповідь на 25% американські мита на канадський імпорт Оттава запровадила дзеркальні мита на американські товари вартістю більше 40 млрд дол. США.
Ключові теги: Канада, США
 

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