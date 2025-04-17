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Лише деякі товари із Китаю обкладатимуть митами у 245% - Білий дім
22:58 16.04.2025 |
Білий дім уточнив, що тільки деякі товари із Китаю, зокрема електромобілі та шприци, обкладатимуться митом у 245%, зазначивши, що це не нові масштабні тарифи для Китаю.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву Білого дому.
«Китай зараз стикається із 245% митом на імпорт до Сполучених Штатів у результаті своїх дій у відповідь», - йдеться у заяві.
У Білому домі зазначили, що 145% тариф для Китаю буде додано до тарифів Розділу 301 (Section 301 tariffs) на певні товари, які вже введені проти КНР.
Зазначається, що президент США Дональд Трамп ініціював тарифи Розділу 301 під час своєї першої президентської каденції, тоді як наступний американський лідер Джо Байден підвищив деякі з цих мит. Так, Байден встановив 100% мито на електромобілі.
У поєднанні із новим 145% тарифом від Трампа загалом мита для Китаю складають 245%, йдеться у матеріалі.
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