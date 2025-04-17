Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лише деякі товари із Китаю обкладатимуть митами у 245% - Білий дім

 

Білий дім уточнив, що тільки деякі товари із Китаю, зокрема електромобілі та шприци, обкладатимуться митом у 245%, зазначивши, що це не нові масштабні тарифи для Китаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву Білого дому.

«Китай зараз стикається із 245% митом на імпорт до Сполучених Штатів у результаті своїх дій у відповідь», - йдеться у заяві.

У Білому домі зазначили, що 145% тариф для Китаю буде додано до тарифів Розділу 301 (Section 301 tariffs) на певні товари, які вже введені проти КНР.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп ініціював тарифи Розділу 301 під час своєї першої президентської каденції, тоді як наступний американський лідер Джо Байден підвищив деякі з цих мит. Так, Байден встановив 100% мито на електромобілі.

У поєднанні із новим 145% тарифом від Трампа загалом мита для Китаю складають 245%, йдеться у матеріалі.
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2152
  0,0399
 0,10
EUR
 1
 46,8205
  0,2101
 0,45

Курс обміну валют на 15.04.25, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,00 0,01 41,1950  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес