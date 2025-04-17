Північна Корея заробила понад $20 млрд на повномасштабній війні Росії проти України

Участь Північної Кореї у повномасштабній війні Росії проти України принесла її економіці понад $20 млрд. Про це пише NK News із посиланням на звіт Південнокорейського аналітичного центру "Корейський інститут оборонного аналізу" (KIDA).

За даними KIDA, основна частина прибутку ($19,2 млрд) надійшла Північній Кореї від постачання зброї і боєприпасів.

KIDA підрахував, що загалом Північна Корея поставила до Росії близько 21 000 контейнерів зі зброєю і боєприпасами, зокрема 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ.

Водночас країна також відправила до Росії близько 11 000 своїх військових, із яких, за оцінками, загинуло вже щонайменше 4 000. Вони воювали переважно в Курській області, захищаючи прикордонні райони від атак ЗСУ.

Окрім живої сили та снарядів, згідно зі звітом, КНДР також надає технічну підтримку російській армії.

Згідно зі звітом, Північна Корея заробила $630 млн від продажу технологій і $280 млн від надання живої сили.

Замість того, щоб отримувати прямі грошові виплати, більша частина компенсації за підтримку Північної Кореї, ймовірно, буде виплачуватися Росією за допомогою бартерних угод або обміну в натуральній формі, згідно з даними KIDA.

Зокрема, очікується, що Пхеньян надаватиме пріоритет отриманню передових військових технологій і стратегічних озброєнь від Росії. Це передбачає потенційне передання знань або компонентів для атомних підводних човнів і сучасних винищувачів.

У звіті додають, що така співпраця з РФ може зробити Північну Корею небезпечнішою в регіоні, зокрема у разі ескалації ситуації на Корейському півострові.

У KIDA наголошують на терміновій потребі зупинити військову співпрацю між РФ і КНДР та виробити довгострокову стратегію реагування після завершення війни.