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Північна Корея заробила понад $20 млрд на повномасштабній війні Росії проти України
22:52 16.04.2025 |
Участь Північної Кореї у повномасштабній війні Росії проти України принесла її економіці понад $20 млрд. Про це пише NK News із посиланням на звіт Південнокорейського аналітичного центру "Корейський інститут оборонного аналізу" (KIDA).
За даними KIDA, основна частина прибутку ($19,2 млрд) надійшла Північній Кореї від постачання зброї і боєприпасів.
KIDA підрахував, що загалом Північна Корея поставила до Росії близько 21 000 контейнерів зі зброєю і боєприпасами, зокрема 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ.
Водночас країна також відправила до Росії близько 11 000 своїх військових, із яких, за оцінками, загинуло вже щонайменше 4 000. Вони воювали переважно в Курській області, захищаючи прикордонні райони від атак ЗСУ.
Окрім живої сили та снарядів, згідно зі звітом, КНДР також надає технічну підтримку російській армії.
Згідно зі звітом, Північна Корея заробила $630 млн від продажу технологій і $280 млн від надання живої сили.
Замість того, щоб отримувати прямі грошові виплати, більша частина компенсації за підтримку Північної Кореї, ймовірно, буде виплачуватися Росією за допомогою бартерних угод або обміну в натуральній формі, згідно з даними KIDA.
Зокрема, очікується, що Пхеньян надаватиме пріоритет отриманню передових військових технологій і стратегічних озброєнь від Росії. Це передбачає потенційне передання знань або компонентів для атомних підводних човнів і сучасних винищувачів.
У звіті додають, що така співпраця з РФ може зробити Північну Корею небезпечнішою в регіоні, зокрема у разі ескалації ситуації на Корейському півострові.
У KIDA наголошують на терміновій потребі зупинити військову співпрацю між РФ і КНДР та виробити довгострокову стратегію реагування після завершення війни.
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