Росія запропонувала США новий варіант використання своїх заморожених активів, – Bloomberg

Росія звернулася до США з проханням дозволити їй купувати літаки виробництва американської корпорації Boeing, спрямувавши на це мільярди доларів заморожених через санкції російських активів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформоване російське джерело у Москві.

Співрозмовник агентства зауважив, що цей запит не є умовою згоди Москви на перемир'я у війні проти України, але російська влада розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню. Водночас він припустив, що угода про закупівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій у разі призупинення бойових дій.

Своєю чергою в уряді США також назвали умовою для будь-яких економічних переговорів з Росією призупинення бойових дій в Україні.

"США не будуть обговорювати будь-які економічні зобов'язання, доки не буде досягнуто припинення вогню", - заявив речник Ради національної безпеки Браян Хьюз у відповідь на прохання прокоментувати, чи хоче Росія купити літаки Boeing.

За попередніми даними, безпосередньо у США заморожені російські суверенні активи на суму приблизно $5 мільярдів. Загалом США та їхні союзники заморозили близько $280 мільярдів резервів російського центрального банку, понад дві третини яких заблоковано в Європейському Союзі.

Росія публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з її флагманської авіакомпанії "Аерофлот" і дозволити відновити пряме авіасполучення між двома країнами. США публічно не відповіли на цю пропозицію.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року компанія Boeing припинила свою діяльність у Росії.

Bloomberg припускає, що вірогідність потенційного відновлення продажів літаків Boeing до Росії зростає, оскільки американська корпорація зазнає тиску на інших ринках через глобальну тарифну війну, розпочату президентом Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, раніше Китай наказав своїм авіакомпаніям відмовитися від подальших закупівель літаків у американської корпорації Boeing в рамках торгової війни, ініційованої Трампом. Також переглянути свої плани щодо закупівлі американських літаків може найбільший європейський лоукостер Ryanair.