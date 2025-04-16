Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ставки за іпотекою в США підскочили максимальними темпами з жовтня - MBA

 

Середній розмір ставок за довгостроковими іпотечними кредитами в США зріс на 20 базисних пунктів минулого тижня, показавши рекордний підйом із жовтня минулого року на тлі підвищення прибутковості американських держоблігацій.

Як йдеться в повідомленні Асоціації іпотечних банкірів (MBA), середня відсоткова ставка за 30-річними кредитами на купівлю будинку на суму до $766,55 тис. на тижні, що завершився 11 квітня, становила 6,81% річних проти 6,61% тижнем раніше.

Прибутковість 10-річних державних облігацій США за минулий тиждень підскочила приблизно на 50 базисних пунктів, що стало найрізкішим зростанням більш ніж за два десятиліття. Це викликано тим фактом, що інвестори в усьому світі почали скептичніше ставитися до американських активів на тлі розв'язаної президентом Дональдом Трампом торговельної війни.

Кількість заявок на іпотечні кредити в США за минулий тиждень впала на 8,5%, максимальними темпами з початку року. Зокрема, кількість заявок на купівлю нового будинку знизилася на 5%, тоді як кількість заявок на рефінансування наявної іпотеки впала на 12%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2152
  0,0399
 0,10
EUR
 1
 46,8205
  0,2101
 0,45

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,00 0,01 41,1950  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес