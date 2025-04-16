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Ставки за іпотекою в США підскочили максимальними темпами з жовтня - MBA
17:23 16.04.2025 |
Середній розмір ставок за довгостроковими іпотечними кредитами в США зріс на 20 базисних пунктів минулого тижня, показавши рекордний підйом із жовтня минулого року на тлі підвищення прибутковості американських держоблігацій.
Як йдеться в повідомленні Асоціації іпотечних банкірів (MBA), середня відсоткова ставка за 30-річними кредитами на купівлю будинку на суму до $766,55 тис. на тижні, що завершився 11 квітня, становила 6,81% річних проти 6,61% тижнем раніше.
Прибутковість 10-річних державних облігацій США за минулий тиждень підскочила приблизно на 50 базисних пунктів, що стало найрізкішим зростанням більш ніж за два десятиліття. Це викликано тим фактом, що інвестори в усьому світі почали скептичніше ставитися до американських активів на тлі розв'язаної президентом Дональдом Трампом торговельної війни.
Кількість заявок на іпотечні кредити в США за минулий тиждень впала на 8,5%, максимальними темпами з початку року. Зокрема, кількість заявок на купівлю нового будинку знизилася на 5%, тоді як кількість заявок на рефінансування наявної іпотеки впала на 12%.
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