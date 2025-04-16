Ставки за іпотекою в США підскочили максимальними темпами з жовтня - MBA

Середній розмір ставок за довгостроковими іпотечними кредитами в США зріс на 20 базисних пунктів минулого тижня, показавши рекордний підйом із жовтня минулого року на тлі підвищення прибутковості американських держоблігацій.

Як йдеться в повідомленні Асоціації іпотечних банкірів (MBA), середня відсоткова ставка за 30-річними кредитами на купівлю будинку на суму до $766,55 тис. на тижні, що завершився 11 квітня, становила 6,81% річних проти 6,61% тижнем раніше.

Прибутковість 10-річних державних облігацій США за минулий тиждень підскочила приблизно на 50 базисних пунктів, що стало найрізкішим зростанням більш ніж за два десятиліття. Це викликано тим фактом, що інвестори в усьому світі почали скептичніше ставитися до американських активів на тлі розв'язаної президентом Дональдом Трампом торговельної війни.

Кількість заявок на іпотечні кредити в США за минулий тиждень впала на 8,5%, максимальними темпами з початку року. Зокрема, кількість заявок на купівлю нового будинку знизилася на 5%, тоді як кількість заявок на рефінансування наявної іпотеки впала на 12%.