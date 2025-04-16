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АНАЛІТИКА

Промвиробництво в США в березні скоротилося на 0,3%, сильніше за прогноз

 

Обсяг промислового виробництва в США в березні зменшився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, повідомила Федеральна резервна система.

Експерти в середньому прогнозували зниження на 0,2%, за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у лютому промвиробництво в США зросло на 0,8%. Раніше повідомлялося про підйом на 0,7%.

Виробництво в обробній промисловості минулого місяця збільшилося на 0,3%, як і очікували експерти, після збільшення на 1% місяцем раніше. Дані за лютий були переглянуті з підвищенням - раніше повідомлялося про зростання показника на 0,9%. Значне зниження відзначено в сегменті транспортування газу та електроенергії (-5,8%).

У добувній промисловості (включно з виробництвом нафти і газу) показник зріс на 0,6%. Виробництво в сегменті автомобілів і запчастин збільшилося на 1,2%, аерокосмічного та іншого транспортного обладнання - на 1,8%.

Використання виробничих потужностей у США в березні знизилося до 77,8% порівняно з 78,2% у лютому. Аналітики в середньому прогнозували 78%.

Промвиробництво в США в березні зросло на 1,3% у річному вираженні. Як в обробній, так і в добувній промисловості обсяг виробництва збільшився на 1% порівняно з березнем минулого року.

За весь перший квартал промвиробництво в США збільшилося на 5,5% в річному вираженні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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