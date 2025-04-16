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АНАЛІТИКА

Пошкоджений кабель між Фінляндією і Естонією планують відновити до середини липня

 

Ремонтні роботи на пошкодженій підводній лінії електропередачі EstLink 2, яка проходить між Фінляндією та Естонією, розпочнуться в травні, і, як очікується, вона повернеться до комерційного використання 15 липня.

Про це повідомив у середу фінський оператор електромереж Fingrid, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У грудні фінська влада затримала судно, що перевозило російську нафту в Балтійському морі, за підозрою в тому, що воно спричинило відключення підводного силового кабелю, а також чотирьох інтернет-ліній.

У середу компанія Fingrid заявила, що на морському дні встановлюється новий кабель, який замінить існуючий на відстані близько одного кілометра.

"Проведення таких масштабних ремонтних робіт вимагало детального планування і потребувало спеціально обладнаного судна для виконання цього завдання", - сказав оператор, додавши, що роботи виконує компанія Nexans.

Нагадаємо, на початку березня суд у Фінляндії зняв арешт із танкера Eagle S, який був затриманий за підозрою в навмисному ушкодженні кількох кабелів у Балтійському морі, після чого судно полишило фінські територіальні води.

Ситуація навколо танкера призвела до початку операції НАТО "Балтійський вартовий" з патрулювання в Балтійському морі кораблями Альянсу для гарантування безпеки підводної інфраструктури.
 

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