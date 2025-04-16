Фінансові новини
- |
- 16.04.25
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
16:38 16.04.2025 |
Спроба Сполучених Штатів наздогнати Китай у сфері людиноподібної робототехніки опинилася під ударом через нові митні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом. Вони загрожують доступу до ключових компонентів, більшість з яких постачає саме Китай, повідомляє Bloomberg.
Наприкінці березня провідні стартапи галузі, зокрема Apptronik, представили свої новітні розробки людиноподібних роботів на зустрічі з міжпартійною групою конгресменів у Вашингтоні. Захід організував Спеціальний комітет Палати представників з питань Китайської Комуністичної партії. Метою демонстрації було продемонструвати силу американських технологій у сфері, яку Пекін зробив пріоритетною в межах стратегії "Made in China 2025".
Однак вже за кілька днів Трамп оголосив про масштабні імпортні мита, зокрема 145% на китайські товари, що може серйозно ускладнити розвиток американських робототехнічних компаній.
Людиноподібні роботи - значно складніші за промислові аналоги. Вони потребують високоточної механіки, сенсорних систем, процесорів, акумуляторів і камер, більшість з яких виготовляється в Китаї. За даними аналітиків Bank of America, понад 50% матеріальної вартості таких роботів припадає на приводи - складні компоненти, які часто містять безрамкові мотор-редуктори та прецизійні підшипники китайського виробництва.
"Робот - це складна машина: комп'ютери, батареї, камери, мотори - ціла купа різних елементів", - каже Джефф Карденас, CEO Apptronik. Його компанія збирає роботів у США, але й досі залежить від китайських деталей. "Ситуація змінюється щодня, і поки що вона незрозуміла для більшості з нас."
Хоча адміністрація Трампа тимчасово пом'якшила деякі митні обмеження для окремих країн, найбільш жорсткі тарифи залишаються чинними саме для Китаю. За словами президента Асоціації автоматизації Джеффа Бернстайна, важко сказати, чи стосуватимуться винятки компаній у галузі робототехніки. "Якщо вартість компонентів зросте в рази - це сильно загальмує нашу здатність конкурувати."
Зростання інтересу до людиноподібних роботів у США було викликане проривами у сфері штучного інтелекту, що дозволили машині краще орієнтуватися в реальному середовищі. Дешевша апаратна база, насамперед завдяки китайському виробництву, зробила ці розробки економічно досяжними.
Стартапи на кшталт Apptronik, Figure AI та Dexterity залучили сотні мільйонів доларів інвестицій, а великі гравці - Apple, Meta та Tesla - також виявили інтерес до розробки роботів. Rapid Robotics, ще один перспективний стартап, змінив свою бізнес-модель і почав розробляти промислових людиноподібних роботів для пакування товарів. Але після оголошення тарифів, каже CEO компанії Кім Лосі, довелося шукати нових постачальників.
"Всі були натхнені, і тут тарифи вдарили по цьому імпульсу, - сказала вона. - Моєю першою думкою було: нам треба диверсифікуватися."
Втім, альтернативи знайти складно. Постачальники з Канади, Тайваню, Німеччини або Японії можуть частково замістити Китай, але ціна та терміни постачання - набагато гірші. "Європейці кажуть: ми зробимо за 36 тижнів. А я питаю: можна за 36 днів?" - каже Кім Лосі.
На відміну від штучного інтелекту, де США зберігають лідерство, у сфері робототехніки Китай вже має фору. Підтримка держави, злагоджені виробничі ланцюги та стрімкий розвиток стартапів дозволили Пекіну створювати роботів, здатних бігати напівмарафони та демонструвати кунг-фу.
"У США просто немає постачальників для деяких ключових компонентів, - каже Бернстайн. - А якщо є - то вони набагато дорожчі."
Попри амбіції Вашингтона вийти в лідери з виробництва людиноподібних роботів, тарифна війна Трампа може загальмувати цей прогрес на самому старті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
|ЗМІ: США пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра
|У Міненерго кажуть, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо реакторів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Гегсет заспокоював союзників після скандальної заяви щодо України на «Рамштайні»
|Росія запропонувала США новий варіант використання своїх заморожених активів, – Bloomberg
|Ставки за іпотекою в США підскочили максимальними темпами з жовтня - MBA
|Промвиробництво в США в березні скоротилося на 0,3%, сильніше за прогноз
|Пошкоджений кабель між Фінляндією і Естонією планують відновити до середини липня
|Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
|Італія перерахувала перший транш у розмірі EUR25 млн на відновлення енергетичної системи України
Бізнес
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA
|НАТО приймає на озброєння систему штучного інтелекту Palantir, яка вже використовується в Україні
|Google вимагає мінімум 32 ГБ пам'яті для сертифікації смартфонів з Android 15