Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів

Спроба Сполучених Штатів наздогнати Китай у сфері людиноподібної робототехніки опинилася під ударом через нові митні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом. Вони загрожують доступу до ключових компонентів, більшість з яких постачає саме Китай, повідомляє Bloomberg.

Наприкінці березня провідні стартапи галузі, зокрема Apptronik, представили свої новітні розробки людиноподібних роботів на зустрічі з міжпартійною групою конгресменів у Вашингтоні. Захід організував Спеціальний комітет Палати представників з питань Китайської Комуністичної партії. Метою демонстрації було продемонструвати силу американських технологій у сфері, яку Пекін зробив пріоритетною в межах стратегії "Made in China 2025".

Однак вже за кілька днів Трамп оголосив про масштабні імпортні мита, зокрема 145% на китайські товари, що може серйозно ускладнити розвиток американських робототехнічних компаній.

Людиноподібні роботи - значно складніші за промислові аналоги. Вони потребують високоточної механіки, сенсорних систем, процесорів, акумуляторів і камер, більшість з яких виготовляється в Китаї. За даними аналітиків Bank of America, понад 50% матеріальної вартості таких роботів припадає на приводи - складні компоненти, які часто містять безрамкові мотор-редуктори та прецизійні підшипники китайського виробництва.

"Робот - це складна машина: комп'ютери, батареї, камери, мотори - ціла купа різних елементів", - каже Джефф Карденас, CEO Apptronik. Його компанія збирає роботів у США, але й досі залежить від китайських деталей. "Ситуація змінюється щодня, і поки що вона незрозуміла для більшості з нас."

Хоча адміністрація Трампа тимчасово пом'якшила деякі митні обмеження для окремих країн, найбільш жорсткі тарифи залишаються чинними саме для Китаю. За словами президента Асоціації автоматизації Джеффа Бернстайна, важко сказати, чи стосуватимуться винятки компаній у галузі робототехніки. "Якщо вартість компонентів зросте в рази - це сильно загальмує нашу здатність конкурувати."

Зростання інтересу до людиноподібних роботів у США було викликане проривами у сфері штучного інтелекту, що дозволили машині краще орієнтуватися в реальному середовищі. Дешевша апаратна база, насамперед завдяки китайському виробництву, зробила ці розробки економічно досяжними.

Стартапи на кшталт Apptronik, Figure AI та Dexterity залучили сотні мільйонів доларів інвестицій, а великі гравці - Apple, Meta та Tesla - також виявили інтерес до розробки роботів. Rapid Robotics, ще один перспективний стартап, змінив свою бізнес-модель і почав розробляти промислових людиноподібних роботів для пакування товарів. Але після оголошення тарифів, каже CEO компанії Кім Лосі, довелося шукати нових постачальників.

"Всі були натхнені, і тут тарифи вдарили по цьому імпульсу, - сказала вона. - Моєю першою думкою було: нам треба диверсифікуватися."

Втім, альтернативи знайти складно. Постачальники з Канади, Тайваню, Німеччини або Японії можуть частково замістити Китай, але ціна та терміни постачання - набагато гірші. "Європейці кажуть: ми зробимо за 36 тижнів. А я питаю: можна за 36 днів?" - каже Кім Лосі.

На відміну від штучного інтелекту, де США зберігають лідерство, у сфері робототехніки Китай вже має фору. Підтримка держави, злагоджені виробничі ланцюги та стрімкий розвиток стартапів дозволили Пекіну створювати роботів, здатних бігати напівмарафони та демонструвати кунг-фу.

"У США просто немає постачальників для деяких ключових компонентів, - каже Бернстайн. - А якщо є - то вони набагато дорожчі."

Попри амбіції Вашингтона вийти в лідери з виробництва людиноподібних роботів, тарифна війна Трампа може загальмувати цей прогрес на самому старті.