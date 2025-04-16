У Росії вперше за кілька років обвалилися продажі вина

У Росії після введення 25% мит на продукцію з "недружніх" країн та підвищення акцизів обвалилися продажі всіх категорій вин. Так, за підсумками січня-березня 2025 року реалізація ігристих вин у Росії знизилася на 4,9% рік до року, до 5,14 млн декалітрів (дал), виноградних - на 2%, до 12,98 млн дал, а плодових - на 73,2%, до 797,7 тис. дал.

Це випливає з даних Росалкогольтютюнконтролю, передає The Moscow Times.

Скорочення продажів поки що відбувається переважно за рахунок імпортного вина, оскільки вартість найбільш ходових позицій із "недружніх" країн за рік зросла в середньому вдвічі. Найбільше падають продажі недорогих вин, ціни на які через мита збільшуються найпомітніше.

Показники продажів з тихих вин за січень-березень 2025 року впали вперше з 2021 року, з ігристих - вперше з 2019 року, з лікерних - з 2017 року.

При цьому попит не спроможний повною мірою переорієнтуватися з імпортної продукції на російську. Водночас дорожчають і російські вина.

За прогнозами, в довгостроковій перспективі продаж вина продовжить знижуватися через зростання цін.

Раніше повідомлялося, що російські виробники різко скоротили випуск міцних алкогольних напоїв. Так, у січні-березні цього року виробництво горілки впало на 22,7% рік до року, до 12,8 млн дал, коньяку - на 25%, до 1,4 млн дал, а лікеро-горілчаних виробів - на 9,2%, до 3,5 млн дал. Віскі, рому, соджу та інших напоїв міцністю понад 9% було вироблено на 23,2% менше, ніж роком раніше - 1,6 млн дал.

Перед тим стало відомо, що поставки вин із країн Європейського Союзу до Росії продовжують падати після введення урядом РФ загороджувальних мит. Так, у січні імпорт становив лише 6,5 тис. тонн вина проти 13,3 тис. тонн роком раніше, і таким чином, поставки скоротилися більш ніж удвічі.