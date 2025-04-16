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АНАЛІТИКА

Потяг із Одеси до Кишинева відновить рух уперше з початку повномасштабної війни

 

Влітку планують відновити рух потяга Кишинів - Одеса, який був перерваний 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в повідомленні Молдовської залізниці, повідомляє "Європейська правда".

Делегація Молдовської залізниці на чолі з виконувачем обов'язків гендиректора підприємства Сергієм Котельником 11 квітня відвідала з робочим візитом Київ.

Як зазначили на підприємстві, сторони обговорили можливості відновлення транзиту українських вантажів до країн ЄС і назад залізничними лініями Молдови. З огляду на те, що через ситуацію, яка склалася в регіоні внаслідок війни, потік вантажів і пасажирів через Молдову фактично перенаправили.

"Сторони дійшли спільної думки, що необхідно відновити роботу пасажирського маршруту Кишинів - Одеса, запуск якого заплановано з відкриттям літнього сезону", - зазначили в повідомленні.

Доповнено 19:05. Після відновлення сполучення потяг Кишинів - Одеса ходитиме через невизнане Придністров'я, що "Європейській правді" підтвердило джерело, знайоме з деталями переговорів.

Наразі пункти перетину кордону між Україною і Молдовою на придністровській ділянці не працюють - Україна припинила їхню роботу у лютому 2022 року.

Так само й рух поїзда Кишинів - Одеса було припинено 24 лютого 2022 року рішенням молдовської Комісії з надзвичайних ситуацій у зв'язку з початком воєнних дій в Україні.

Нагадаємо, із середини грудня Львів має нове залізничне сполучення зі столицею Молдови Кишиневом.

Окрім цього, "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового прямого міжнародного рейсу "Київ - Будапешт", він буде курсувати щоденно, починаючи з 15 грудня.
Ключові теги: Молдова
 

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