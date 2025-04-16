Жителів Нідерландів закликали не їсти домашні яйця

Жителів Нідерландів закликали припинити вживати в їжу яйця з приватних домогосподарств через небезпечні хімічні сполуки у них.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища (RIVM) Нідерландців попередив, що некомерційні яйця - тобто яйця, вироблені у приватних домогосподарствах, а не куплені в магазинах чи на ринках - можуть містити високий рівень PFAS. Це сполуки, відомі як "вічні хімікати", що не розкладаються природним шляхом.

Люди в Нідерландах "вже споживають багато PFAS з іншими продуктами харчування і частково з питною водою", заявили в RIVM. Тож якщо люди не їстимуть домашні яйця, можна буде уникнути набагато більшого споживання PFAS.

Комерційні яйця з магазинів або ринків все ще можна вживати в їжу без застережень

RIVM проводить подальші дослідження того, як PFAS потрапляють в яйця. Інститут припускає, що причиною можуть бути дощові черв'яки, оскільки їх їдять кури.

Нещодавно у ЄС домовились про правову базу для того, щоб надалі не допускати імпорту на європейський ринок дитячих іграшок з PFAS.

Раніше перемовники від Ради ЄС і Європарламенту погодили ідею проєкту для скорочення кількості пластикового сміття.

А у січні влада Бельгії попросила жителів не їсти різдвяні ялинки.