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«Вони завдали стільки шкоди, що це просто вражає». Як Байден вперше розкритикував команду Трампа
14:39 16.04.2025 |
Експрезидент США Джо Байден у своєму першому виступі після відставки розкритикував політику адміністрації Трампа.
Колишній президент США заявив на конференції в Чикаго, що уряд "замахнувся сокирою" на систему соціального забезпечення.
Дональд Трамп та Ілон Маск, який стоїть на чолі зусиль Білого дому з урізання витрат, називали цю систему "охопленою шахрайством".
Відтак адміністрація Трампа планує скоротити персонал агентства, яке щорічно виплачує $1,6 трильйона у вигляді пільг для населення США.
Під час виступу у вівторок Байден не назвав імені Трампа, але заявив:
"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди й руйнувань, що це просто вражає".
Байден назвав соціальне забезпечення "непорушною обіцянкою":
"Ми добре знаємо, наскільки соціальне забезпечення важливе для життя людей".
Більшу частину свого виступу Джо Байден присвятив саме соціальному забезпеченню та його ролі в США.
"Чому ці хлопці зараз націлились на соціальне забезпечення? Та вони просто дотримуються старої фрази зі світу тех-стартапів. Цитата така: рухайся швидко й ламай усе. Вони точно ламають. Вони спочатку стріляють, а потім ціляться", - сказав Байден.
"Республіканці - або ці хлопці - готові шкодити середньому класу і робітничому класу, аби забезпечити значно більше багатства тим, хто вже й так дуже багатий. Ким, до біса, вони себе вважають?"
Байден, який виступав на заході, присвяченому правам людей з інвалідністю, не згадував ні про свій відхід з Білого дому, ні про президентські вибори 2024 року.
Що хоче "урізати" адміністрація Трампа
Агентство соціального забезпечення (SSA) надає базові виплати для людей у США, які вийшли на пенсію або не можуть працювати через інвалідність. Програма охоплює близько 67 мільйонів американців, переважно громадян старшого віку.
Політики-демократи неодноразово звинувачували адміністрацію Трампа у планах радикального скорочення соціальних виплат.
Члени так званого "Департаменту урядової ефективності" Ілона Маска з лютого здійснюють скорочення в агентстві, маючи на меті звільнити 7000 працівників - приблизно 10% загальної чисельності персоналу SSA.
Маск назвав соціальне забезпечення "найбільшою фінансовою пірамідою всіх часів".
Раніше Трамп заявляв, що має намір боротися з шахрайськими заявками та виплатами нелегальним іммігрантам, але не планує масових скорочень виплат.
15 квітня він підписав указ, що забороняє нелегальним іммігрантам та "іншим непридатним особам" отримувати соціальні виплати.
Перед виступом Байдена в Чикаго прессекретар Трампа Керолайн Левітт заявила, що президент "абсолютно впевнений" у захисті виплат для "законних платників податків і пенсіонерів".
"Він завжди буде захищати цю програму", - додала вона.
У дописі на X агентство SSA, яке нині очолює ставленик Трампа, звинуватило Байдена у "брехні" під час його виступу в Чикаго.
Після відставки Байден залишався переважно поза публічною увагою. У лютому він підписав контракт з агентством Creative Artists Agency у Лос-Анджелесі, яке представляло його у 2017-2020 роках.
У вівторок Барак Обама також розкритикував адміністрацію Трампа, заявивши у дописі на X, що її рішення заморозити понад 2 мільярди доларів (1,5 мільярда фунтів стерлінгів) федерального фінансування для Гарвардського університету є "незаконним і незграбним".
Трамп заморожує це фінансування через те, що Гарвард відмовився змінити свою політику найму, прийому та викладання, які, за його словами, є ключовими для боротьби з нібито антисемітизмом у кампусі.
Обама, відколи залишив Білий дім майже десять років тому, рідко критикує чиновників або політику уряду в соціальних мережах.
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