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Трамп заявив, що планує запустити програму «самодепортації» для мігрантів
14:01 16.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запустити нову програму, яка надаватиме гроші нелегальним мігрантам, щоб вони добровільно залишили країну.
Про це він розповів в ефірі Fox Noticias, передає Укрінформ.
За словами Трампа, така «програма самодепортації» включатиме певну фінансову допомогу і перспективу легального в'їзду в країну пізніше.
«Ми дамо їм стипендію. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак, а потім будемо з ними працювати. Якщо вони добре поводяться, якщо ми хочемо, щоб вони повернулися, ми будемо працювати з ними, щоб вони повернулися так швидко, як тільки зможемо», - сказав Трамп.
Він пообіцяв депортувати рекордну кількість мігрантів, які перебувають у США нелегально, збільшивши кількість арештів і депортацій. Його адміністрація також підштовхує іммігрантів допомагати у власній депортації - їх просять сигналізувати про свій «намір виїхати» за допомогою застосунку CBP Home Митної та прикордонної служби США, додає Reuters.
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