Трамп заявив, що планує запустити програму «самодепортації» для мігрантів

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запустити нову програму, яка надаватиме гроші нелегальним мігрантам, щоб вони добровільно залишили країну.

Про це він розповів в ефірі Fox Noticias, передає Укрінформ.

За словами Трампа, така «програма самодепортації» включатиме певну фінансову допомогу і перспективу легального в'їзду в країну пізніше.

«Ми дамо їм стипендію. Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак, а потім будемо з ними працювати. Якщо вони добре поводяться, якщо ми хочемо, щоб вони повернулися, ми будемо працювати з ними, щоб вони повернулися так швидко, як тільки зможемо», - сказав Трамп.

Він пообіцяв депортувати рекордну кількість мігрантів, які перебувають у США нелегально, збільшивши кількість арештів і депортацій. Його адміністрація також підштовхує іммігрантів допомагати у власній депортації - їх просять сигналізувати про свій «намір виїхати» за допомогою застосунку CBP Home Митної та прикордонної служби США, додає Reuters.