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Глава JPMorgan попередив, що торговельна війна Трампа може підірвати авторитет США
13:36 16.04.2025 |
Торговельна війна, розв'язана Дональдом Трампом, може підірвати довіру фінансових ринків до США, попередив Джеймі Даймон, глава JPMorgan Chase, в інтерв'ю Financial Times. Він закликав Вашингтон до співпраці з Китаєм.
Даймон зазначив, що США залишаються надійним притулком завдяки своєму процвітанню, верховенству закону, економічній та військовій могутності. Однак економічна перевага Америки може опинитися під загрозою через спроби президента змінити світову торгівлю.
"Ця невизначеність ускладнює ситуацію. Тому ви будете читати про це без зупинки, поки, сподіваюся, ці мита і торговельні війни не вщухнуть і не припиняться, щоб люди могли сказати: "Я можу покластися на Америку", - сказав Даймон.
Він закликав США і Китай до співпраці: "Я не думаю, що зараз є якась взаємодія... Не потрібно чекати рік. Вона може початися завтра".
"Ми маємо бути обережними. Я не думаю, що хтось повинен вважати, що у нього є божественне право на успіх, і тому не турбуватися про це", - додав Даймон.
Даймон, який майже два десятиліття керує найбільшим банком США, вважається чи не найвпливовішою людиною на Волл-стріт. Минулого тижня Трамп процитував попередження Даймона про те, що мита можуть призвести економіку до рецесії, коли вирішив призупинити дію більшості "дзеркальних" тарифів, що допомогло заспокоїти ринок.
"Коли вони оголосили про мита на "день визволення", вони сильно відрізнялися від того, що очікували люди. Вони були набагато вищими, ніж очікували люди. І це шокувало систему. Глобальну систему, а не тільки в Сполучених Штатах", - сказав Даймон.
"Я думаю, що ми повинні чітко розуміти, чого ми намагаємося домогтися [митами]. І я також вважаю, що ми повинні робити це разом із союзниками... Я б хотів зрештою вести переговори з Європою, Великою Британією, Японією, Кореєю, Австралією, Філіппінами і мати дуже міцні економічні відносини", - сказав Даймон.
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