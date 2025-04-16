США пригрозили підвищити мито проти імпорту з Китаю до 245%

Сполучені Штати Америки розглядають можливість підвищення імпортних мит на товари з Китаю з нинішніх 145% до 245%. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Там вказано, що на так званий "день визволення" Дональд Трамп запровадив 10%-е універсальне мито на товари з усіх країн, а також індивідуальні вищі тарифи для країн, з якими США мають найбільший торговий дефіцит.

Понад 75 країн нібито зв'язалися з США для обговорення нових торгових угод.

Після цього індивідуальні вищі тарифи тимчасово було призупинено для країн, які ведуть переговори, окрім Китаю, який запровадив власні контрзаходи.

"Внаслідок цих дій Китаю зараз загрожують мита до 245% на імпорт до Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.