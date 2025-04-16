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АНАЛІТИКА

Мексика припиняє імпорт палива з США наземним транспортом

 

Уряд Мексики припинив імпорт пального з США, що постачається автомобільним транспортом, через боротьбу з незаконними угодами, повідомили Reuters три джерела, знайомі з цим питанням.

Вантажівкам, які перевозять бензин і дизельне пальне до Мексики з нафтопереробного центру узбережжя Мексиканської затоки США, заборонено перетинати кордон Техасу, оскільки мексиканський уряд перевіряє дозволи на імпорт і посилює перевірку вантажів, повідомило одне з джерел, залучених до таких постачань.

Джерела на умовах анонімності, оскільки справа не публічна, зазначили, що терміни для відновлення торгівлі вантажними перевезеннями не визначені, додавши, що це не вплинуло на постачання пального з США у Мексику залізницею й водним транспортом.

Уряд Мексики й державна енергетична компанія Pemex не відповіли на запити про коментарі.

Попри те, що Мексика великий виробник сирої нафти, вона імпортує значну частину необхідного пального з США, оскільки Pemex має труднощі з ефективним переробленням сирої нафти Maya з важким кислим вмістом.

Мексика - найбільший покупець американського пального. Згідно з останніми наявними даними Управління енергетичної інформації США, експорт нафти й пального до країни становив близько 35,66 млн барелів у січні.

Цей торговельний шлях виявився прибутковим для контрабандистів пального, що змусило Мексику 2023 року прийняти указ про боротьбу з незаконною торгівлею пальним. Останніми місяцями мексиканська влада конфіскувала судно й кілька бензовозів для, як вони заявили, незаконних вантажів.

Міністр безпеки Мексики Омар Гарсія Харфуч повідомив 31 березня, що федеральна влада затримала в Тамауліпасі танкер, який перевозив 10 млн л дизельного пального, а також 192 контейнери й 29 транспортних засобів для транспортування моторного пального.

28 березня він заявив, що федеральна влада вилучила близько 8 млн л вуглеводневих продуктів, контейнерів і транспортних засобів, які використовувалися для транспортування моторного пального й насосів у Нижній Каліфорнії.

Репресії президента США Дональда Трампа щодо нелегальної імміграції й торгівлі наркотиками посилили контроль на американо-мексиканському кордоні. Майже 110 тис. акрів федеральних земель уздовж кордону передано армії США для запобігання нелегальній імміграції, повідомило 15 квітня Міністерство внутрішніх справ США.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Мексика, США
 

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