Shell підписала контракт із Болгарією на розвідку родовищ у Чорному морі

Британська компанія Shell підписала контракт із урядом Болгарії на розвідку родовищ нафти й газу у Чорному морі. Про це пише Reuters.

Контракт дозволить дослідити 4 тис. кв. м на родовищі у блоці 1-26 Хан Тервел.

У березні OMV Petrom і NewMed Energy підписали контракт із Болгарією на розвідку нафти й газу на іншому родовищі біля узбережжя Чорного моря.

Усі ці кроки спрямовано на диверсифікацію постачання газу з урахуванням того, що до 2022 року країна повністю залежала від постачання з рф.