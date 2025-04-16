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АНАЛІТИКА

Shell підписала контракт із Болгарією на розвідку родовищ у Чорному морі

 

Британська компанія Shell підписала контракт із урядом Болгарії на розвідку родовищ нафти й газу у Чорному морі. Про це пише Reuters.

Контракт дозволить дослідити 4 тис. кв. м на родовищі у блоці 1-26 Хан Тервел.

У березні OMV Petrom і NewMed Energy підписали контракт із Болгарією на розвідку нафти й газу на іншому родовищі біля узбережжя Чорного моря.

Усі ці кроки спрямовано на диверсифікацію постачання газу з урахуванням того, що до 2022 року країна повністю залежала від постачання з рф.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Болгарія
 

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