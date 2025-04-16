Фінансові новини
- |
- 16.04.25
- |
- 18:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Boeing очолив рейтинг найдорожчих брендів в оборонній галузі
10:39 16.04.2025 |
Американська корпорація Boeing десятий рік поспіль очолила рейтинг найдорожчих у світі брендів у сфері аерокосмічної та оборонної промисловості. Про це йдеться у звіті Brand Finance Aerospace & Defence 2025.
Вартість бренду Boeing зросла на 12% у річному обчисленні - до $18,2 млрд, чому сприяло відновлення світової комерційної авіації та високі показники роботи оборонних та космічних підрозділів.
На другому місці опинилася європейська корпорація Airbus ($16,7 млрд), на третьому - американська Lockheed Martin ($11 млрд).
Далі йдуть американські GE Aerospace ($8,7 млрд) і Northrop Grumman ($6,3 млрд), британська BAE Systems ($6,1 млрд).
На сьомій позиції опинилася американська General Dynamics, восьма - французька Safran.
Замикають рейтинг найдорожчих брендів у цій галузі американська Raytheon та англійський Rolls-Royce. Rolls-Royce зафіксував найшвидше зростання вартості серед десяти провідних брендів - на 44% до $4,5 млрд.
Найбільша оборонна компанія Швеції Saab стала брендом, який у 2025 році показав найшвидше зростання на тлі попиту на оборонну продукцію в Європі. Вартість бренду зросла на 59% - до $1,4 млрд.
25 найдорожчих брендів у сфері аерокосмічної та оборонної промисловості зафіксували 10% зростання загальної вартості в 2025 році. Це зумовлено збільшенням оборонних бюджетів, відновленням в авіації та зростанням у комерційному космосі.
Американську SpaceX визнано найсильнішим брендом у секторі, який отримав оцінку BSI 90,1 зі 100 та елітний рейтинг AAA+.
"Аерокосмічний та оборонний сектор зазнає глибокої трансформації. Геополітична терміновість, що відновилася, зростання інвестицій в чисту авіацію і нова ера комерційного освоєння космосу змінюють цінність бренду. У цьому середовищі з високими ставками сильні бренди стають синонімами національної безпеки, інновацій та економічної стійкості", - зазначив старший директор консалтингової компанії Brand Finance Савіо Д'Соуза.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
|ЗМІ: США пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра
|У Міненерго кажуть, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо реакторів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Гегсет заспокоював союзників після скандальної заяви щодо України на «Рамштайні»
|Росія запропонувала США новий варіант використання своїх заморожених активів, – Bloomberg
|Ставки за іпотекою в США підскочили максимальними темпами з жовтня - MBA
|Промвиробництво в США в березні скоротилося на 0,3%, сильніше за прогноз
|Пошкоджений кабель між Фінляндією і Естонією планують відновити до середини липня
|Мита Трампа загрожують амбіціям США конкурувати з Китаєм у створенні людиноподібних роботів
|Італія перерахувала перший транш у розмірі EUR25 млн на відновлення енергетичної системи України
Бізнес
|NVIDIA може втратити $5,5 млрд через обмеження на експорт чипів H20 до Китаю
|Nvidia офіційно представила бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti - старша модель вийде вже 16 квітня
|Honda переносить виробництво з Канади та Мексики до США через мита
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA
|НАТО приймає на озброєння систему штучного інтелекту Palantir, яка вже використовується в Україні
|Google вимагає мінімум 32 ГБ пам'яті для сертифікації смартфонів з Android 15