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АНАЛІТИКА

Boeing очолив рейтинг найдорожчих брендів в оборонній галузі

 

Американська корпорація Boeing десятий рік поспіль очолила рейтинг найдорожчих у світі брендів у сфері аерокосмічної та оборонної промисловості. Про це йдеться у звіті Brand Finance Aerospace & Defence 2025.

Вартість бренду Boeing зросла на 12% у річному обчисленні - до $18,2 млрд, чому сприяло відновлення світової комерційної авіації та високі показники роботи оборонних та космічних підрозділів.

На другому місці опинилася європейська корпорація Airbus ($16,7 млрд), на третьому - американська Lockheed Martin ($11 млрд).

Далі йдуть американські GE Aerospace ($8,7 млрд) і Northrop Grumman ($6,3 млрд), британська BAE Systems ($6,1 млрд).

На сьомій позиції опинилася американська General Dynamics, восьма - французька Safran.

Замикають рейтинг найдорожчих брендів у цій галузі американська Raytheon та англійський Rolls-Royce. Rolls-Royce зафіксував найшвидше зростання вартості серед десяти провідних брендів - на 44% до $4,5 млрд.

Найбільша оборонна компанія Швеції Saab стала брендом, який у 2025 році показав найшвидше зростання на тлі попиту на оборонну продукцію в Європі. Вартість бренду зросла на 59% - до $1,4 млрд.

25 найдорожчих брендів у сфері аерокосмічної та оборонної промисловості зафіксували 10% зростання загальної вартості в 2025 році. Це зумовлено збільшенням оборонних бюджетів, відновленням в авіації та зростанням у комерційному космосі.

Американську SpaceX визнано найсильнішим брендом у секторі, який отримав оцінку BSI 90,1 зі 100 та елітний рейтинг AAA+.

Boeing очолив рейтинг найдорожчих брендів в оборонній галузі

 Джерело: Brand Finance

"Аерокосмічний та оборонний сектор зазнає глибокої трансформації. Геополітична терміновість, що відновилася, зростання інвестицій в чисту авіацію і нова ера комерційного освоєння космосу змінюють цінність бренду. У цьому середовищі з високими ставками сильні бренди стають синонімами національної безпеки, інновацій та економічної стійкості", - зазначив старший директор консалтингової компанії Brand Finance Савіо Д'Соуза.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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