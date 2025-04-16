США не будуть вкотре модернізовувати старий Abrams, а створять нову платформу

Замість того, щоб продовжувати традиційну бюрократичну процедуру модернізації танка M1 Abrams, якій уже майже 40 років, армія США вирішила різко змінити підхід - створити нову платформу.

Начальник штабу армії генерал Ренді Джордж дав вказівку пришвидшити процес і ухвалювати рішучіші рішення щодо створення нової платформи. Про це повідомив головний технічний офіцер армії США Алекс Міллер у коментарі Defense News.

На його думку, армія роками дотримувалася надміру обережного підходу до закупівель, намагаючись передбачити всі ризики ще до запуску нової програми. Але такий процес міг тривати десятиліттями.

Міллер прямо порівняв це з легендарною бюрократичною епопеєю навколо створення бойової машини піхоти Bradley, сатирично викритою у фільмі «Війни Пентагону».

Ще у вересні 2023 року Пентагон вирішив не проводити традиційну модернізацію Abrams, а зосередитись на глибшому оновленні танка, щоб адаптувати його до реалій сучасного поля бою. Уже навесні 2024 року армія підписала контракт із General Dynamics Land Systems - виробником Abrams - для розробки нового варіанта танка під назвою M1E3.

Хоча технічні характеристики ще не визначені остаточно, армія вже задекларувала пріоритети - зниження ваги та підвищення рівня захисту.

Очікується, що розробка M1E3 буде синхронізована з виходом на озброєння нової бойової машини піхоти M30, яка має замінити Bradley на початку 2030-х років. Відомо, що ці дві платформи мають працювати у взаємодії, тому їхні характеристики та строки розгортання тісно пов'язані.