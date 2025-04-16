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США скасували розробку амбітної гіперзвукової ракети HALO через високу вартість
10:08 16.04.2025 |
Військово-морські сили США офіційно оголосили про припинення програми HALO - амбітного проєкту зі створення гіперзвукової ракети, здатної з великої відстані вражати ворожі судна, зокрема авіаносці. Основною причиною скасування програми названо її надмірну вартість.
Згідно з початковим планом, ракета HALO мала надійти на озброєння у 2029 році, а до 2031-го - досягти повної бойової готовності. Однак після фінансової оцінки проєкт визнали надто дорогим.
Тож саме через це Пентагон переорієнтовується на вже перевірене озброєння - протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM.
А AGM-158C є модернізованим варіантом ракети JASSM, яка була розроблена у 2009-2017 роках. Вона має інерціальну навігацію, GPS-наведення, систему електронної підтримки та інфрачервону головку самонаведення для точного ураження цілей на завершальній фазі польоту. Ракета здатна змінювати траєкторію та ухилятися від ППО супротивника в реальному часі.
AGM-158C важить 1250 кілограмів, має довжину 4,26 метра, розмах крил 2,7 метра та бойову частину WDU-42/B вагою 454 кілограми. Її максимальна дальність становить 370 кілометрів, а точність досягає триметрового CEP. За оцінками ВМС США, перехід на це озброєння дозволить зберегти ударні можливості флоту без надмірних витрат.
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