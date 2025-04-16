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АНАЛІТИКА

США скасували санкції проти члена уряду Орбана

 Антал Роган

Сполучені Штати Америки 15 квітня скасували санкції, накладені в січні на керівника апарату прем'єр-міністра Угорщини Антала Рогана за звинуваченням у причетності до корупції.

У заяві, опублікованій на сайті Міністерства фінансів США, йдеться про те, що Рогана виключено зі списку санкцій.

Державний секретар Марко Рубіо 15 квітня поспілкувався з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто й поінформував його про цей крок, заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

Вона зазначила, що подальше включення Рогана у санкційний список не відповідає інтересам зовнішньої політики США.

За словами Брюс, Рубіо й Сійярто також обговорили зміцнення американсько-угорського співробітництва з критичних питань і можливості для економічної співпраці.

Орбан і його партія «Фідес» є одними з найактивніших прихильників президента США Дональда Трампа в Європі.

Уряд Орбана привітав заяву про скасування санкцій, заявивши, що це «явний знак того, що вітер у Вашингтоні змінився».

7 січня Вашингтон оголосив про санкції проти Рогана за ймовірну причетність до корупції, заявивши, що він «використав свою роль, щоб збагатити себе й тих, хто лояльний його партії», йшлося в пресрелізі Держдепартаменту від 7 січня.

Як повідомив Державний департамент США, санкції запровадили відповідно до так званого закону Магнітського, спрямованого проти винних у порушеннях прав людини і корупції в усьому світі.

За повідомленням, під час перебування на посаді Роган організовував схеми, спрямовані на встановлення контролю над стратегічними секторами угорської економіки.

«Міністр Роган відіграв центральну роль у створенні системи в Угорщині, яка принесла користь йому самому і його партії за рахунок угорського народу. Діяльність Рогана є символом ширшої атмосфери безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами і недемократичними гравцями», - йдеться в заяві.

У Державному департаменті наголосили, що США продовжують закликати лідерів Угорщини боротися з корупцією «активно, однозначно й рішуче».

«Більш прозора Угорщина сприятиме зміцненню Трансатлантичного альянсу та більш процвітаючій Європі», - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві фінансів США зазначили, що корупція в державному секторі в Угорщині погіршується вже більше ніж десять років, що призвело до того, що Угорщина другий рік поспіль отримала найнижчий бал серед усіх держав-членів Європейського союзу за Індексом сприйняття корупції Transparency International.

Відповідно до оголошених заходів, Антал Роган не мав права в'їжджати на територію Сполучених Штатів Америки, і якщо у нього там є активи, вони мали бути заморожені.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто тоді назвав санкції США «особистою помстою» Рогану і висловив задоволення тим, що через кілька днів Сполучені Штати «очолять люди, які сприймають Угорщину як друга, а не ворога».
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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