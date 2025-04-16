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АНАЛІТИКА

Трамп видав указ щодо перенесення урядових відомств за межі Вашингтона

 

Президент США Дональд Трамп у вівторок підписав указ з метою перенесення урядових установ за межі американської столиці, зокрема, щоби забезпечити «ефективну» роботу міністерств та відомств там, де проживають люди.

Текст указу розміщений на офіційній сторінці Білого дому, передає Укрінформ.

«Для ефективного та економічного надання послуг найвищої якості виконавчі департаменти та установи (агентства) мають бути там, де є люди»,- зазначається в документі.

Таким чином, указ Трампа скасовує одразу два розпорядження колишніх президентів Джиммі Картера та Білла Клінтона, які заохочували до розміщення державних установ у центральних та ділових районах, а також поблизу історичних об'єктів.

«Скасування цих розпоряджень відновить здоровий глузд у федеральному управлінні офісними приміщеннями, звільнивши агентства від вибору економічно ефективних приміщень, а також зосередить їхню увагу на успішному виконанні місій для американських платників податків»,- написав Трамп.

Як повідомлялося, за офіційними даними, у місті Вашингтон, округ Колумбія працює близько 17% федеральних працівників із близько 2,4 мільйона людей, зайнятих у державному секторі США.
Ключові теги: США
 

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