Трамп звинувачує Китай і Байдена у проблемах американських фермерів, спричинених тарифною війною

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай та колишнього главу Білого дому Джо Байдена у проблемах зі збутом продукції, з якими можуть зіткнутися американські фермери через тарифну політику адміністрації.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у вівторок у своїй соцмережі Truth Social.

«Наші фермери великі, але через свою велич вони завжди опиняються на передовій з нашими супротивниками, такими як Китай, щоразу, коли відбуваються торговельні переговори або, у цьому разі, торговельна війна», - вказав президент.

Він зазначив, що це саме відбувалося під час його першого президентства.

«Китай був жорстокий до наших фермерів, я закликав цих патріотів просто вистояти, і ми уклали велику торговельну угоду», - зазначив він, нагадавши, що на підтримку сільського господарства було виділено 28 млрд доларів у рамках угоди з Китаєм.

Проте, за словами Трампа, прийшов «шахрай Джо Байден», і «Китай значною мірою відмовився від угоди..., купивши лише частину того, що вони погодилися купити».

На думку Трампа, Пекін не бажав виконувати угоду через «нуль поваги до нечесної адміністрації Байдена».

«США захистять наших фермерів!!!» - додав він, не пояснивши, у чому саме полягатиме цей захист.

За даними NPR, під час першого президентського терміну Трампа адміністрація США виділила для підтримки фермерів 28 млрд з фонду «Товарно-кредитна корпорація». Кошти до фонду надходили, зокрема, з продажу американських товарів Китаю.

США раніше були найбільшими експортером соєвих бобів до КНР.