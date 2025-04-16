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NYT пише про «глибокий розкол» у Білому домі через торговельну війну з Китаєм
23:54 15.04.2025 |
Видання The New York Times з посиланням на неназваних чиновників адміністрації Дональда Трампа пише про «глибокий розкол» у Білому домі, який пов'язаний із питанням того, як Вашингтон має поводитися з Китаєм.
«У розмовах за останні 10 днів кілька посадовців адміністрації, наполягаючи на тому, що вони не можуть говорити для запису, описали Білий дім, який глибоко розділився щодо того, як поводитися з Пекіном. Торговельна війна спалахнула ще до того, як численні фракції всередині адміністрації навіть встигли визначити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання важливіші», - пише NYT.
Видання пише, що результатом цього стала стратегічна неузгодженість - деякі чиновники виступили на телебаченні, щоб заявити, що мита Трампа щодо Пекіна мали на меті змусити другу за величиною економіку світу укласти угоду, а інші наполягали на тому, що Трамп намагався створити самодостатню американську економіку, яка б більше не залежала від свого головного геополітичного конкурента, навіть якщо це означає відмову від двосторонньої торгівлі товарами та послугами на суму 640 мільярдів доларів.
Білий дім на цю інформацію наразі не реагував.
Президент США Дональд Трамп 9 квітня пояснив своє рішення ще раз різко підвищити тарифи «неповагою, яку Китай виявляє до світових ринків. Після кількох раундів підвищення мита досягли 145%.
Китай 11 квітня заявив про чергове підвищення імпортного мита на товари із США - цього разу до 125%
Китай, у свою чергу, звинувачує США у розв'язанні торговельної війни. На думку Пекіна, дії США порушують правила міжнародної торгівлі, базові закони економіки й суперечать здоровому глузду. На думку китайської сторони, постійне підвищення тарифів до абсурдних розмірів врешті-решт перетвориться на фарс.
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