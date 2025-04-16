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У Білому домі назвали умову для «економічного партнерства» з РФ
23:51 15.04.2025 |
Сполучені Штати вважають потенційну розбудову економічного партнерства з Росією можливим стимулом завершити розвʼязану нею війну в Україні.
Про це на брифінгу 15 квітня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".
Левітт попросили прокоментувати останню зустріч посланника президента США Стіва Віткоффа з ватажком Кремля Владіміром Путіним і перспективи "мирного договору".
Речниця Білого дому заяила, що між сторонами відбулась "продуктивна розмова", і Віткофф і Трамп "вірять, що Росія хоче закінчити цю війну".
"Для Росії існує стимул закінчити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку ми повинні побачити припинення вогню, і президент і його посланник Віткофф дуже чітко дали це зрозуміти росіянам", - додала вона.
Сам Стів Віткофф раніше назвав свої переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним минулого тижня "переконливими", а також згадав про "п'ять територій", які мають бути частиною "мирної угоди" з Росією.
Реагуючи на ці слова, Володимир Зеленський наголосив, що Україна - суверенна держава, і про її території може говорити лише український народ, заявив президент.
Тим часом, за даними ЗМІ, кілька радників президента США закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною, наголошуючи, що очільник Кремля Владімір Путін досі не продемонстрував щирого бажання припинити бойові дії.
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