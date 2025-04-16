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АНАЛІТИКА

Білий дім: Трамп не змінив позиції щодо Канади

 

Речниця Білого дому Керолайн Левітт запевняє, що президент США Дональд Трамп не змінив позиції щодо Канади та її потенційного перетворення в 51-й американський штат.

Про це вона сказала на брифінгу 15 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Левітт заявила, що Трамп не змінив позиції щодо Канади, хоча, можливо, йому останнім часом не ставили відповідних питань.

"Президент досі дотримується своєї позиції шодо Канади: Сполучені Штати субсидували і субсидують національну оборону Канади, і він вважає, що канадці отримають величезні вигоди від входження до США як 51-й штат", - додала вона.

Нагадаємо, що ще до вступу на посаду президента Дональд Трамп активно говорив про можливе перетворення Канади на 51-й штат США, пояснюючи це економічними перевагами для канадців.

Тим не менш, у самій Канаді та США ідея має незначну підтримку.

Нинішій канадський премʼєр-міністр Марк Карні заявляв, що Канада ніколи не стане частиною США.
Ключові теги: США, Канада
 

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