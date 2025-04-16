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Білий дім: Трамп хоче, щоб Гарвард вибачився
23:46 15.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Гарвардський університет вибачився, заявила речниця Білого дому Керолін Лівітт.
«Коли справа доходить до Гарварду, як я вже сказала, президент досить чітко сказав, що вони повинні дотримуватися федерального закону», - сказала вона під час брифінгу. - «Він також хоче, щоб Гарвард вибачився, і Гарвард повинен вибачитися за кричущий антисемітизм, який стався в їхньому університетському містечку проти американських студентів-євреїв».
Речниця Білого дому нагадала, що позиція президента ґрунтується на тому, що американські єврейські студенти чи студенти будь-якої віри не повинні піддаватися незаконному переслідуванню в кампусах коледжів США.
«Ми, на жаль, бачили, що незаконна дискримінація має місце в кампусі Гарварду, є незліченна кількість прикладів, які підтверджують це», - зазначила Лівітт.
Федеральний уряд США 15 квітня заявив, що заморожує Гарвардському університету гранти на суму 2,2 мільярда доларіві контракти на суму 60 мільйонів доларів. Це сталося після того, як навчальний заклад відхилив вимоги адміністрації президента Дональда Трампа, спрямовані, як заявлялось, на боротьбу з антисемітизмом.
У Департаменті освіти США зазначили, що порушення навчального процесу, від якого страждають кампуси останніми роками, неприйнятне.
«Утиски єврейських студентів неприпустимі. Елітним університетам настав час серйозно поставитися до цієї проблеми і взяти на себе зобов'язання щодо суттєвих змін, якщо вони хочуть продовжувати отримувати підтримку платників податків», - наголошується в заяві.
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