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Bloomberg: переговори ЄС і США щодо тарифів не досягли прогресу
23:20 15.04.2025 |
Європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович не отримав ясності щодо позиції США в питанні тарифів під час переговорів, які відбулись напередодні.
Про це стало відомо агентству Bloomberg від поінформованих джерел, пише "Європейська правда".
За даними Bloomberg, Європейський Союз і США "досягли незначного прогресу" в подоланні торговельних розбіжностей, і Шефчович залишив зустріч, не маючи чіткого уявлення про позицію США.
Американська сторона також дала зрозуміти ЄС, що "взаємні тарифи" у 20%, які нині тимчасово знижені до 10%, та тарифи на алюміній та автомобілі не будуть повністю скасовані, пише агентство.
Також, стверджує Bloomberg, у США на переговорах воліли зосередитись на обговоренні нетарифних бар'єрів торгівлі - наприклад регулювання цифрових технологій і штучного інтелекту, а також стандартів харчових продуктів.
Дискусії між двома сторонами тепер продовжаться на технічному рівні.
Євросоюз є одним з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трильйон доларів.
Напередодні економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявляв, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.
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