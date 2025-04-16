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Чехія домовилася про купівлю урану в Казахстані замість постачання від Росатому
23:11 15.04.2025 |
Національна атомна компанія "Казатомпром" та чеська ČEZ a.s. підписали довгостроковий контракт на постачання казахстанського концентрату природного урану для атомних електростанцій Чехії. Про це 15 квітня повідомили пресслужби компаній.
Зазначається, що постачання казахських концентратів природного урану протягом наступних семи років зможуть покривати до третини потреби Чеської Республіки у сировині для виробництва тепловидільних збірок Westinghouse.
Угода зміцнить енергетичну безпеку Чехії та посилить роль атомної енергетики у забезпеченні країни чистою та стійкою електроенергією, йдеться в релізах.
У Чехії є дві атомні електростанції "Темелін" і "Дуковани", які разом забезпечують близько 36% всього споживання електроенергії в країні. Донедавна ядерне паливо для цих станцій постачалося виключно компанією "ТВЕЛ", що входить до складу Росатому.
У березні 2023 року Чехія вирішила змінити постачальника ядерного палива з міркувань національної безпеки.
Запаси урану в Казахстані, який не має власної АЕС, становлять приблизно 15% від усіх світових і поступаються лише австралійським. Державна компанія "Казатомпром" є найбільшим у світі виробником урану.
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