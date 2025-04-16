Франція висилає 12 алжирських дипломатів та відкликає посла з Алжиру

Франція відкликає свого посла з Алжиру та оголошує про висилку 12 працівників посольства цієї країни у Франції у відповідь на дії Алжиру, який у неділю оголосив персонами нон-грата 12 французьких дипломатів, давши їм 48 годин на виїзд.

Про це ідеться у заяві, опублікованій Єлисейським палацом у вівторок увечері, передає Укрінформ.

«Франція з тривогою відзначає рішення алжирської влади про висилку дванадцяти дипломатів, які працюють у нашому посольстві в Алжирі. Це рішення, яке ігнорує основні правила наших судових процедур, є невиправданим і незрозумілим», - йдеться в заяві.

У цьому контексті Франція вирішила симетрично вислати з країни дванадцять працівників алжирської консульської та дипломатичної мережі, а президент Еммануель Макрон відкликає посла Франції в Алжирі Стефана Ромате для консультацій.

Таким чином Франція «захищатиме свої інтереси і продовжуватиме вимагати від Алжиру повного дотримання своїх зобов'язань».

Також, згідно з заявою, алжирська влада повинна взяти на себе відповідальність за «брутальне погіршення» двосторонніх відносин.

Раніше у неділю Алжир вирішив вислати з країни дванадцять французьких державних службовців, в тім числі з Міністерства внутрішніх справ.

Це рішення було ухвалене у відповідь на арешт трьох алжирців, у тому числі консульського співробітника, у Парижі в п'ятницю. Їх підозрюють у причетності до викрадення впливового опонента алжирського режиму, який проживає у вигнанні у Франції.

На думку міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, висловлену у місцевих ЗМІ, рішення алжирської влади саме так відреагувати на «незалежну судову процедуру є дуже прикрим та не залишиться без наслідків». Тиждень тому міністр здійснив візит до Алжиру, після якого заявив про відновлення діалогу та подолання напруженості у двосторонніх відносинах.

Нагадаємо, криза у відносинах Франції та Алжиру спалахнула влітку 2024 року, коли Еммануель Макрон визнав "марокканський суверенітет " над Західною Сахарою, територією в Африці, на яку також претендує Алжир.