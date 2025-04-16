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Йоганн Вольфганг фон Гете
Фіцо повторив намір поїхати в Москву на парад 9 травня, попри застереження Каллас
22:59 15.04.2025 |
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо відкинув «погрози» Верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас щодо візиту до Москви 9 травня - про це він заявив 15 квітня.
Фіцо назвав заклик Каллас не відвідувати парад до Дня перемоги в столиці Росії «неповажним».
«9 травня їду в Москву. Попередження Каллас - це шантаж чи повідомлення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Не знаю, але знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й», - повідомив він.
Голова словацького уряду також заявив, що планує поїхати до Москви, аби віддати шану «тисячам червоноармійців, які полягли, визволяючи Словаччину».
Верховна представниця Євросоюзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас 14 квітня застерегла європейських лідерів від участі у військових урочистостях у Москві 9 травня.
За повідомленнями російських ЗМІ, уряд РФ направив запрошення лідерам Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії, яка прагне приєднатися до блоку, що складається з 27 країн-членів.
У листопаді минулого року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв про намір взяти участь в урочистостях до 9 травня в Москві.
Фіцо повернувся до влади у 2023 році, почавши свій четвертий термін перебування на посаді прем'єр-міністра, і швидко викликав занепокоєння серед критиків тим, що підриває демократію та зближує країну з Росією і віддаляється від ЄС. У грудні він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.
Фіцо, який пережив замах у травні 2024 року, припинив військову допомогу Україні, відкрито виступав проти майбутнього членства України в НАТО та проти санкцій ЄС проти Росії.
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