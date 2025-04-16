Держдеп США скасував ще 139 грантів на понад 200 мільйонів доларів – Рубіо

Державний секретар Марко Рубіо заявив про скасування ще 139 грантів на суму понад 200 мільйонів доларів.

«Під моїм керівництвом Держдепартамент США скасував ще 139 грантів на суму 214 мільйонів доларів. Американські платники податків не повинні фінансувати хибні програми, такі як «Розбудова руху мігрантів-домашніх робітників» у Лівані або «Геть тролів геть!» у Великобританії. Ми розчищаємо безлад, який залишила попередня адміністрація, і відновлюємо агентство, яке зосереджено на тому, щоб поставити Америку на перше місце», - написав він в соцмережі Х.

За даними видання Politico, адміністрація Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину, оскільки вона продовжує свої зусилля щодо різкого скорочення державних витрат. Видання пише, що пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення 28,4 мільярда доларів на Державний департамент та USAID, порівняно з 54,4 мільярда доларів у схваленому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

У березні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що USAID «відійшло від своєї початкової місії», відтак користь від його роботи була «надто малою, а витрати - надто високими».

Президент США Дональд Трамп 9 квітня сказав, що він підтримує «значне скорочення видатків». Він також озвучив наміри щодо скорочення витрат, ймовірно, на суму понад трильйон доларів.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв скоротити державні витрати і доручив ​Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваному Ілоном Маском, здійснити це завдання.