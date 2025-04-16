Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп США скасував ще 139 грантів на понад 200 мільйонів доларів – Рубіо

 

Державний секретар Марко Рубіо заявив про скасування ще 139 грантів на суму понад 200 мільйонів доларів.

«Під моїм керівництвом Держдепартамент США скасував ще 139 грантів на суму 214 мільйонів доларів. Американські платники податків не повинні фінансувати хибні програми, такі як «Розбудова руху мігрантів-домашніх робітників» у Лівані або «Геть тролів геть!» у Великобританії. Ми розчищаємо безлад, який залишила попередня адміністрація, і відновлюємо агентство, яке зосереджено на тому, щоб поставити Америку на перше місце», - написав він в соцмережі Х.

За даними видання Politico, адміністрація Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину, оскільки вона продовжує свої зусилля щодо різкого скорочення державних витрат. Видання пише, що пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення 28,4 мільярда доларів на Державний департамент та USAID, порівняно з 54,4 мільярда доларів у схваленому бюджеті на 2025 фінансовий рік.

У березні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що USAID «відійшло від своєї початкової місії», відтак користь від його роботи була «надто малою, а витрати - надто високими».

Президент США Дональд Трамп 9 квітня сказав, що він підтримує «значне скорочення видатків». Він також озвучив наміри щодо скорочення витрат, ймовірно, на суму понад трильйон доларів.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв скоротити державні витрати і доручив ​Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваному Ілоном Маском, здійснити це завдання.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1753
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 46,6104
  0,4167
 0,89

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1725  0,16 0,38 41,1875  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес