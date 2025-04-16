Guardian: США пропонують Ірану передати свої запаси збагаченого урану іншій країні. Наприклад, Росії

Сполучені Штати пропонують Ірану передати свої запаси збагаченого урану третій країні, наприклад, Росії, в рамках нової угоди щодо іранської ядерної програми. Про це пише видання The Guardian, не уточнюючи джерело інформації.

За даними видання, очікується, що Іран чинитиме опір цій пропозиції.

«Це питання, яке вважається одним з ключових каменів спотикання на шляху до майбутньої угоди, було порушене на перших, переважно непрямих переговорах, що відбулися в Мускаті, Оман, між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом», - пише Guardian.

Іран стверджує, що запаси, накопичені за останні чотири роки, повинні залишатися в Ірані під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії ООН. Тегеран розглядає це як запобіжний захід або форму страхування на випадок, якщо майбутня адміністрація США вийде з угоди, як це зробив Дональд Трамп у 2018 році, коли відмовився від угоди 2015 року, укладеної за посередництва Барака Обами.

Тегеран заявляє, що якщо запаси покинуть Іран і США вийдуть з угоди, йому доведеться починати з нуля збагачувати уран до більш високого ступеня чистоти.

Представник США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News заявив 14 квітня, що будь-яка дипломатична угода, досягнута з Іраном, буде зосереджена на деталях, пов'язаних із перевіркою програм країни зі збагачення урану й озброєнь.

Тегеран і Вашингтон провели перший раунд ядерних переговорів на вихідних в Омані, після чого обидві сторони заявили, що переговори були «позитивними» і «конструктивними».

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Іран наполягає, що його ядерна програма є мирною, і хоче угоди, яка приведе до скасування санкцій, що шкодять його економіці.

Трамп заявив, що за відсутності угоди будуть завдані військові удари по іранських ядерних об'єктах із потенційним залученням Ізраїлю. Тегеран відкинув ці погрози, назвавши їх «образою» миру й безпеки.

За оцінками, Іран може збагатити достатню кількість урану для однієї бомби менш ніж за тиждень і достатньо для кількох бомб - протягом місяця.