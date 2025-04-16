Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай звинуватив США у кібератаках на стратегічну інфраструктуру

 

Китай звинуватив Агентство національної безпеки США (АНБ) у проведенні "високорозвинених" кібератак під час Азійських зимових ігор, що відбулись у лютому в місті Харбін. За даними Бюро громадської безпеки Харбіна, атаки були спрямовані на критично важливі галузі у провінції Хейлунцзян, зокрема енергетику, транспорт, водні ресурси, зв'язок та науково-дослідні установи, пов'язані з національною обороною. Про це пише Reuters.

За інформацією державного агентства Xinhua, розслідування нібито виявило трьох агентів АНБ, які безпосередньо причетні до операцій проти Китаю - Кетрін А. Вілсон, Роберт Дж. Снеллінг і Стівен В. Джонсон. Вони були оголошені в розшук. Китайська сторона заявляє, що ці особи неодноразово атакували ключову інформаційну інфраструктуру та брали участь в операціях проти великих китайських компаній, включаючи Huawei.

Крім того, китайська влада згадала Університет Каліфорнії та Вірджинський політехнічний інститут як учасників кібератак, хоча деталей щодо їхньої участі не навели. Згідно з офіційною заявою, мета дій АНБ - дестабілізувати ситуацію в Китаї, посіяти соціальну нестабільність та отримати конфіденційні дані.

Станом на момент публікації, Посольство США в Китаї не надало офіційного коментаря щодо звинувачень. Заява Китаю може посилити напруженість між двома країнами, особливо на тлі постійної боротьби за кібербезпеку та технологічну перевагу.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1753
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 46,6104
  0,4167
 0,89

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1725  0,16 0,38 41,1875  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес