Китай звинуватив Агентство національної безпеки США (АНБ) у проведенні "високорозвинених" кібератак під час Азійських зимових ігор, що відбулись у лютому в місті Харбін. За даними Бюро громадської безпеки Харбіна, атаки були спрямовані на критично важливі галузі у провінції Хейлунцзян, зокрема енергетику, транспорт, водні ресурси, зв'язок та науково-дослідні установи, пов'язані з національною обороною. Про це пише Reuters.

За інформацією державного агентства Xinhua, розслідування нібито виявило трьох агентів АНБ, які безпосередньо причетні до операцій проти Китаю - Кетрін А. Вілсон, Роберт Дж. Снеллінг і Стівен В. Джонсон. Вони були оголошені в розшук. Китайська сторона заявляє, що ці особи неодноразово атакували ключову інформаційну інфраструктуру та брали участь в операціях проти великих китайських компаній, включаючи Huawei.

Крім того, китайська влада згадала Університет Каліфорнії та Вірджинський політехнічний інститут як учасників кібератак, хоча деталей щодо їхньої участі не навели. Згідно з офіційною заявою, мета дій АНБ - дестабілізувати ситуацію в Китаї, посіяти соціальну нестабільність та отримати конфіденційні дані.

Станом на момент публікації, Посольство США в Китаї не надало офіційного коментаря щодо звинувачень. Заява Китаю може посилити напруженість між двома країнами, особливо на тлі постійної боротьби за кібербезпеку та технологічну перевагу.