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«Надто дорого»: Китай відмовився від нового проєкту Кремля для експорту російського газу через Казахстан
17:02 15.04.2025 |
Китай не зацікавлений у будівництві трубопроводу для імпорту газу з Росії через Казахстан, оскільки цей проєкт може виявитися занадто дорогим.
Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в РФ Чжан Ханьхуей, передає російський Інтерфакс.
За його словами, кращими варіантами могло б бути будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" через Монголію (проєкт досі не погоджений Китаєм, - ред.) або постачання зрідженого природного газу (ЗПГ).
"Постачання газу з РФ через Казахстан не виходить, тому що там один газопровід і він переповнений... Якщо транспортувати російський газ цим маршрутом, нам доведеться побудувати новий (газопровід, - ред.). Це дорого. Російська сторона вивчає (цей варіант, - ред.), але це не реально. Фактично це не виходить. Ближче - через Монголію або ЗПГ", - сказав дипломат.
Як повідомлялося, наразі Росія постачає газ у Китай єдиним маршрутом - трубопроводом "Сила Сибіру", який, як очікується, до 2025 року вийде на повну річну потужність 38 млрд кубометрів.
Водночас Росія намагається домовитися про додаткові маршрути для експорту свого газу до Китаю, щоб частково компенсувати втрату "Газпромом" ринку Європи.
Зокрема, російський диктатор Володимир Путіна неодноразово анонсував будівництво нового трубопроводу "Сила Сибіру 2", але Китай досі не погодив цей проєкт, вимагаючи від Росії більших знижок на газ. А Монголія - країна, через яку мала пройти труба завдовжки 2,5 тис. км, - навіть не включила газопровід "Газпрому" до плану національного розвитку до 2028 року.
Відтак, Росія почала обговорювати маршрут газогону до Китаю через Казахстан. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак розповідав, що у випадку реалізації цього проєкту Росія змогла б експортувати до Китаю 35 млрд кубометрів газу на рік.
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