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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
У Кремлі кажуть про відсутність чітких контурів угоди з США і хвалять контакти з Віткоффом
16:12 15.04.2025 |
У Кремлі заявляють, що немає чітких контурів угоди щодо України, але є політична воля рухатися в цьому напрямку.
Про це заявив речник глави Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
Він не став обговорювати точні терміни, коли можна було б очікувати конкретних пропозицій щодо врегулювання в Україні.
"Хочеться сподіватися на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз ми не стали б точно говорити щодо якихось часових рамок", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.
Він також сказав, що контакти з США, зокрема зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, були позитивними і корисними.
"Ми вельми і вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце", - зазначив представник Кремля.
"Ведеться досить напружена робота. Ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається. Маю на увазі в контексті нещодавньої зустрічі, що відбулася в Санкт-Петербурзі, Путіна з паном Віткоффом", - сказав Пєсков, зазначивши, що працюють й інші канали.
11 квітня Віткофф мав зустріч з правителем РФ Путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювали потенційний шлях до врегулювання в Україні. За даними пропагандистських ЗМІ РФ, розмова тривала 4,5 години.
Коментуючи цей свій візит, він заявив, що обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні. Також, за його словами, ключ до загальної угоди обертається навколо "п'яти територій".
"Ця мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але це набагато більше", - сказав він.
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