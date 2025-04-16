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АНАЛІТИКА

У Кремлі кажуть про відсутність чітких контурів угоди з США і хвалять контакти з Віткоффом

 

У Кремлі заявляють, що немає чітких контурів угоди щодо України, але є політична воля рухатися в цьому напрямку.

Про це заявив речник глави Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Він не став обговорювати точні терміни, коли можна було б очікувати конкретних пропозицій щодо врегулювання в Україні.

"Хочеться сподіватися на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз ми не стали б точно говорити щодо якихось часових рамок", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також сказав, що контакти з США, зокрема зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, були позитивними і корисними.

"Ми вельми і вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце", - зазначив представник Кремля.

"Ведеться досить напружена робота. Ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається. Маю на увазі в контексті нещодавньої зустрічі, що відбулася в Санкт-Петербурзі, Путіна з паном Віткоффом", - сказав Пєсков, зазначивши, що працюють й інші канали.

11 квітня Віткофф мав зустріч з правителем РФ Путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювали потенційний шлях до врегулювання в Україні. За даними пропагандистських ЗМІ РФ, розмова тривала 4,5 години.

Коментуючи цей свій візит, він заявив, що обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні. Також, за його словами, ключ до загальної угоди обертається навколо "п'яти територій".

"Ця мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але це набагато більше", - сказав він.
Ключові теги: США, Росія
 

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