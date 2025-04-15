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АНАЛІТИКА

Швеція не виявила доказів навмисного пошкодження кабелів китайським судном у Балтійському морі

 

Шведське розслідування не виявило переконливих доказів того, що китайське судно навмисно пошкодило два кабелі в Балтійському морі.

Про це повідомило у вівторок, 15 квітня, шведське управління з розслідування нещасних випадків, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, балкер Yi Peng 3 перебуває під слідством через те, що міг протягнути якір і пошкодити два підводні волоконно-оптичні кабелі у шведських економічних водах 17-18 листопада минулого року - один з них з'єднує Фінляндію і Німеччину, інший - Швецію та Литву.

"Неможливо з упевненістю встановити, чи китайське судно навмисно пошкодило кабелі зв'язку в Балтійському морі", - заявили у Швеції.

Шведський прокурор Генрік Седерман повідомив агентству, що окреме розслідування у справі триває, однак утримався від надання додаткової інформації.

Yi Peng 3 вирушило після того, як влада Китаю дозволила шведським правоохоронцям зійти на борт судна для допитів та інших слідчих дій у справі про пошкодження кабелів звʼязку.

Кабелі в Балтійському морі, один з яких з'єднує Фінляндію і Німеччину, а інший - Швецію і Литву, були пошкоджені 17-18 листопада. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він припускає, що це було викликано диверсією.

Порушення сталися у виключній економічній зоні Швеції, і шведська прокуратура веде розслідування за підозрою в можливому саботажі.

Представники західних розвідок з багатьох країн заявили, що вони впевнені, що китайський корабель спричинив обриви обох кабелів. Але вони висловили різні думки щодо того, чи були це нещасні випадки, чи це могло бути навмисною дією.
 

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