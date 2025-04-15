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АНАЛІТИКА

Прем'єр Канади відмовився від інших громадянств на тлі виборів

 

Лідер Ліберальної партії Канади й нинішній премʼєр-міністр країни Марк Карні офіційно відмовився від інших громадянств, які були обʼєктом критики його політичних опонентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC News.

Карні, який народився в Канаді, отримав ірландське громадянство кілька десятиліть тому через родинні зв'язки, а британський паспорт отримав у 2018 році під час роботи на посаді голови Банку Англії.

"Від інших громадянств Карні відмовився до того, як склав присягу прем'єр-міністра", - сказав речник його передвиборчої кампанії в коментарі CBC News.

Заява прозвучала на тлі звинувачень опозиційної Консервативної партії в бік Марка Карні, якого звинувачували в нібито несплаті податів у Канаді.

Подвійне громадянство інших лідерів Канади раніше було джерелом суперечок, вказує телеканал.

Приміром, на виборах 2019 року колишній лідер канадських консерваторів Ендрю Шир публічно не визнав, що є громадянином США, і зберіг своє американське громадянство після того, як програв вибори.

Дострокові парламентські виборами в Канаді мають відбутись 28 квітня.

Питання канадсько-американських відносин буде головним у кампанії, де ліберали на чолі з Карні змагатимуться за перемогу з Консервативною партією Пʼєра Пуальєвра.
Ключові теги: Канада
 

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